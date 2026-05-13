Cutremur la STB. Consiliul General București a votat concedierea a 800 de angajați
STB a acumulat datorii uriașe
Consiliul General al Capitalei a dat undă verde unei restructurări majore la Societatea de Transport București. 34 de consilieri generali au votat pentru disponibilizarea a 800 de angajați, una dintre cele mai ample reduceri de personal din ultimii ani. Decizia vine la pachet cu un buget de peste 32 de milioane de lei pentru plata salariilor compensatorii.
Decizia a fost adoptată cu votul a 34 de consilieri generali din totalul de 55, deschizând calea concedierilor colective într-una dintre cele mai mari companii din subordinea municipalității.
Hotărârea prevede alocarea unui buget de 32,2 milioane de lei din fondurile STB exclusiv pentru plata salariilor compensatorii. Fiecare angajat disponibilizat va beneficia de maximum 12 salarii compensatorii, acordate eșalonat, în conformitate cu normele impuse de Legea 296/2023, anunță Asociația Transportatorilor APT.
PROCEDURĂ JURIDICĂ STRICTĂ PENTRU RESTRUCTURARE
Aprobarea în AGA
Reprezentanții municipalității trebuie să introducă decizia în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al STB.
Stabilirea listelor de personal
Conducerea tehnică finalizează analiza organigramei și nominalizează cele 800 de posturi vizate, cu accent pe reducerea aparatului administrativ.
Consultarea sindicatului
Începe dialogul oficial cu Sindicatul Transportatorilor București–STB, etapă obligatorie înaintea concedierilor colective.
Notificarea ITM și AJOFM
STB trebuie să transmită notificări către Inspectoratul Teritorial de Muncă și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu minimum 30 de zile înainte de emiterea deciziilor de concediere.
Programul de plecări voluntare
Înainte de concedierile forțate, angajații pot opta pentru plecare voluntară, beneficiind de pachetul complet de compensații.
Angajarea de avocați externi
Din cauza riscului ridicat de litigii, hotărârea permite STB să contracteze servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare în instanță.
