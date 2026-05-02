Atracție inedită în China: o plajă cu nisip roz a devenit virală. Este locul ideal pentru fotografii!

În China, o destinație turistică din Sanya a fost transformată într-o plajă artificială cu nisip roz, creată special pentru conținut foto și experiențe vizuale spectaculoase. Noua atracție atrage turiști din întraga lume, devenind virală pe internet.

O „plajă secretă” devenită virală

Experiența a fost făcută cunoscută de un influencer de călătorii, Denis, care postează pe Instagram sub numele @denis_ttravel. Acesta a publicat un videoclip în care prezintă locația, descriind-o drept o „plajă secretă roz”, despre care susține că nu este cunoscută de foarte multă lume, scrie Express.co.uk .

În imagini, acesta apare relaxându-se pe șezlonguri roz, plimbându-se pe nisipul în aceeași nuanță și explorând un bar tematic, decorat integral în tonuri de roz. Spațiul include și elemente precum leagăne și zone special amenajate pentru fotografii.

Potrivit descrierii sale, locul se află în incinta hotelului Hyatt Regency Sanya Tianli Bay și nu este o plajă clasică, ci o zonă foto artificială, situată departe de mare, creată pentru imagini spectaculoase.