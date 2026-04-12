Fostul milionar de la Izvorani trăiește de aproximativ doi ani la un azil din Ghermănești, iar costurile lunare nu sunt deloc ușor de acoperit din veniturile sale actuale.

Pensie mică și datorii: cum a ajuns în această situație

Potrivit informațiilor din apropierea căminului, Columbeanu primește o pensie de aproximativ 2.000 de lei, sumă din care trebuie să acopere și anumite rate bancare. În aceste condiții, taxa lunară de peste 4.500 de lei la azil depășește cu mult posibilitățile sale financiare.

Situația a dus la acumularea unor datorii către cămin, chiar dacă acestea sunt descrise ca fiind relativ mici în prezent.

Cine îl ajută cu plata azilului

Directorul căminului, Ion Cassian, a explicat că sprijinul vine din partea nașului fostului om de afaceri, Matei Miko.

Acesta ar fi persoana care îl ajută constant la plata taxei lunare și care păstrează legătura cu el, oferindu-i sprijin moral și financiar.

În același timp, și fiica sa, Irina Columbeanu, aflată la studii în Statele Unite, a încercat să îl ajute în măsura posibilităților, însă nu dispune de venituri stabile.

„Fiica este studentă, nu are bani”

Reprezentanții căminului au explicat că Irina Columbeanu nu poate acoperi costurile lunare ale tatălui său.

„Este studentă în America, nu are un serviciu și nu are posibilitatea de a acoperi taxa lunară”, au precizat aceștia pentru Click!, subliniind că sprijinul principal vine din partea nașului familiei.

Relații reci cu fostele partenere

În schimb, fostele relații ale lui Irinel Columbeanu nu ar mai avea nicio implicare în viața lui actuală. Potrivit acelorași surse, acestea nu l-ar fi vizitat și nu ar contribui în vreun fel la situația sa prezentă.

Reîntâlnirea cu fiica, facilitată de naș

Tot Matei Miko ar fi fost cel care a intermediat și întâlnirea dintre fostul milionar și fiica sa, după o perioadă îndelungată în care cei doi nu se văzuseră.

În trecut, acesta a sprijinit și participarea Irinei la un eveniment de modă din Cluj, moment care a generat și tensiuni legate de comunicarea dintre familie și organizatori.

Viața la azil și schimbările recente

În prezent, viața lui Irinel Columbeanu s-a schimbat radical față de perioada în care era unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România.

Potrivit personalului din cămin, starea sa de spirit s-a îmbunătățit în ultima perioadă, mai ales după ce ar fi adoptat o nouă direcție spirituală și ar fi devenit mai activ social.

Sărbători la cămin, alături de ceilalți rezidenți

De Paște, fostul milionar își petrece timpul la azil, alături de ceilalți rezidenți, unde are parte de un meniu tradițional specific sărbătorii.

Chiar dacă a trecut prin mai multe probleme medicale în ultimii ani, acesta nu ar avea restricții alimentare stricte și încearcă să își continue viața într-un ritm cât mai stabil.

