Potrivit SMURD Tulcea, tragedia s-a produs după ce firul lansetei a atins un cablu de înaltă tensiune aflat deasupra apei. Într-o fracțiune de secundă, bărbatul a fost trântit la pământ, iar prietenul său a sunat imediat la 112, scrie Ora de Tulcea.

La locul incidentului au intervenit nava-ambulanță a Serviciului Județean de Urgență și echipaje ale Poliției de Frontieră. Din cauza faptului că victima era încă în contact cu sursa de curent, intervenția imediată a fost extrem de dificilă. După mai multe minute de așteptare, alimentarea electrică a fost oprită.

Elicopterul SMURD nu a putut interveni din cauza ceții, iar ambulanța a ajuns la fața locului în jurul orei 9:20. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, victima nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul.