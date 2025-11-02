Sfârșit groaznic pentru un pescar, în Delta Dunării. A agățat cu undița un cablu de înaltă tensiune și a rămas în contact cu sursa de curent

Salvatorii au fost nevoiți să aștepte oprirea alimentării cu electricitate
Sfârșit tragic pentru un bărbat venit la pescuit în Delta Dunării. Din neatenție, acesta a aruncat firul lansetei peste un cablu de înaltă tensiune. Șocul electric l-a trântit la pământ, iar intervenția echipelor de salvare a fost îngreunată de faptul că victima a rămas în contact cu sursa de curent.

Potrivit SMURD Tulcea, tragedia s-a produs după ce firul lansetei a atins un cablu de înaltă tensiune aflat deasupra apei. Într-o fracțiune de secundă, bărbatul a fost trântit la pământ, iar prietenul său a sunat imediat la 112, scrie Ora de Tulcea.

La locul incidentului au intervenit nava-ambulanță a Serviciului Județean de Urgență și echipaje ale Poliției de Frontieră. Din cauza faptului că victima era încă în contact cu sursa de curent, intervenția imediată a fost extrem de dificilă. După mai multe minute de așteptare, alimentarea electrică a fost oprită.

Elicopterul SMURD nu a putut interveni din cauza ceții, iar ambulanța a ajuns la fața locului în jurul orei 9:20. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, victima nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul.