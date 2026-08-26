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Extern· 1 min citire
Șeful „mafiei caucaziene” din Israel, asasinat în plină zi
Mafiot împușcat
Publicat26 aug. 2026, 12:41
SursăRealitatea PLUS
Un baron al crimei organizate din Israel a fost asasinat în plină zi. Temutul interlop, considerat liderul mafiei caucaziene, a fost împușcat în cap de la o distanță foarte mică, într-o benzinărie. Imagini și informații care pot afecta emoțional în mod special minorii.
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