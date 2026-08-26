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Șeful „mafiei caucaziene” din Israel, asasinat în plină zi

Mafiot împușcat

Mafiot împușcat

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 12:41
SursăRealitatea PLUS

Un baron al crimei organizate din Israel a fost asasinat în plină zi. Temutul interlop, considerat liderul mafiei caucaziene, a fost împușcat în cap de la o distanță foarte mică, într-o benzinărie. Imagini și informații care pot afecta emoțional în mod special minorii.

Temutul mafiot, împușcat în cap

Trăgătorul a fugit, iar poliția israeliană a arestat trei persoane în legătură cu crima. În trecut, interlopul a supraviețuit unui schimb de focuri și a fost asociat în repetate rânduri cu cazuri de împușcături, incendii provocate și amenințări. Î

În ciuda acestora, șeful mafiei caucaziene din Israel a reușit, în mare parte, să evite acuzații penale grave. Potrivit presei, uciderea celui considerat drept unul dintre cei mai periculoși infractori din țară a reprezentat o reglare de conturi între grupări criminale.

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