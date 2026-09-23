Peste 1.000 de cazuri de furt de energie în 2026. Consumatorii, în pericol: precizările Delgaz Grid

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 21:25

Peste 1.000 de intervenții ilegale la instalațiile de energie au fost identificate în primele opt luni ale acestui an în cele 20 de județe în care operează compania de distribuție Delgaz Grid. Potrivit sursei citate, numărul cazurilor a crescut cu aproximativ 16% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar majoritatea intervențiilor au vizat furtul de energie electrică. Prejudiciul se ridică la peste 14,5 milioane de lei.

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