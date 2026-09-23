Peste 1.000 de cazuri de furt de energie în 2026. Consumatorii, în pericol: precizările Delgaz Grid

Peste 1.000 de intervenții ilegale la instalațiile de energie au fost identificate în primele opt luni ale acestui an în cele 20 de județe în care operează compania de distribuție Delgaz Grid. Potrivit sursei citate, numărul cazurilor a crescut cu aproximativ 16% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar majoritatea intervențiilor au vizat furtul de energie electrică. Prejudiciul se ridică la peste 14,5 milioane de lei.
Peste 1.000 de cazuri de intervenții ilegale la instalațiile de energie: unde au fost depistate
Potrivit unui comunicat transmis de Delgaz Grid, peste 550 de persoane care au modificat instalațiile electrice pentru a evita înregistrarea consumului real au fost depistate în județele din Moldova - Bacău, Iași, Neamț, Suceava, Botoșani și Vaslui. Alte aproape 450 de cazuri, înregistrate cu precădere în județe din Transilvania și Banat, au vizat intervenții neautorizate la instalațiile de gaze naturale.
Numărul total al cazurilor identificate de companie în primele opt luni ale anului este cu aproximativ 16% mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă din 2025.
Aproape 15 milioane de kWh de energie, sustrași
Totodată, Delgaz Grid precizează că, în total, aproximativ 15 milioane de kWh au fost sustrași în primele opt luni ale anului. Din această cantitate, peste 5,5 milioane de kWh reprezintă gaze naturale, iar peste 9 milioane de kWh energie electrică. Prejudiciul total depășește 14,5 milioane de lei.
Cantitatea de energie sustrasă este echivalentă cu consumul de gaze naturale al unui liceu de dimensiuni medii, cu 250-300 de elevi, pentru aproximativ șase ani și jumătate. În cazul energiei electrice, cantitatea este echivalentă cu consumul unui liceu mare, cu 500-600 de elevi din mediul urban, pentru aproape 20 de ani.
Delgaz Grid: „Reprezintă un pericol major pentru comunități”
Compania atrage atenția că intervențiile neautorizate la instalațiile de gaze și energie electrică nu generează doar pierderi financiare, ci pot pune în pericol viețile oamenilor.
„Dincolo de pierderile financiare, intervențiile neautorizate la branșamente, contoare sau instalații reprezintă un pericol major nu numai pentru autorii acestora, dar și pentru comunități. Pot rezulta explozii, intoxicații, incendii și electrocutări, cu consecințe grave asupra sănătății, bunurilor și chiar a vieții oamenilor”, au precizat reprezentanții Delgaz Grid.
Totodată, compania amintește că furtul de energie constituie infracțiune și este sancționat conform legislației în vigoare. Pentru identificarea persoanelor responsabile și recuperarea prejudiciilor, Delgaz Grid susține că transmite plângeri penale către instituțiile abilitate.
Ce trebuie să știe consumatorii
Consumatorii sunt sfătuiți să nu permită intervenții neautorizate asupra contoarelor și echipamentelor de măsurare și să evite orice improvizații la conductele de gaze naturale sau la instalațiile electrice.
Pentru lucrările la aceste instalații, Delgaz Grid recomandă apelarea exclusiv la personal autorizat.
"Combaterea consumului fraudulos și menținerea siguranței rețelelor reprezintă o responsabilitate comună, de aceea e important ca orice astfel de caz să fie semnalat la timp, pentru prevenirea accidentelor și protejarea infrastructurii energetice.
Suspiciunile de consum fraudulos pot fi raportate la: raporteazafrauda@delgaz-grid.ro, telefonic: 031 782 9807 (PIN 1838) – apel gratuit sau la cea mai apropiată secție de poliție. Toate sesizările sunt verificate cu respectarea confidențialității persoanei care le transmite", se mai arată în comunicatul citat.