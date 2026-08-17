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Sport· 2 min citire
Au apărut rezultatele autopsiei în cazul lui Marius Totolici, mort înainte de ziua în care urma să aibă nunta. Care este cauza decesului
Nepotul lui Mircea Rednic
Au apărut noi informații despre moartea lui Marius Totolici, tânărul din Sibiu care s-a stins chiar în ziua în care trebuia să își sărbătorească nunta. Marius, care era nepotul lui Mircea Rednic, ar fi suferit un infarct miocardic sever în timpul somnului. Decesul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă. Tânărul a fost găsit fără viață sâmbătă dimineața, cu numai câteva ore înainte de petrecerea de nuntă.
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