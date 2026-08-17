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Sport· 2 min citire

Au apărut rezultatele autopsiei în cazul lui Marius Totolici, mort înainte de ziua în care urma să aibă nunta. Care este cauza decesului

Nepotul lui Mircea Rednic

Nepotul lui Mircea Rednic

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 10:09

Au apărut noi informații despre moartea lui Marius Totolici, tânărul din Sibiu care s-a stins chiar în ziua în care trebuia să își sărbătorească nunta. Marius, care era nepotul lui Mircea Rednic, ar fi suferit un infarct miocardic sever în timpul somnului. Decesul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă. Tânărul a fost găsit fără viață sâmbătă dimineața, cu numai câteva ore înainte de petrecerea de nuntă.

În seara precedentă, Marius petrecuse alături de prieteni înaintea marelui eveniment. Totul decursese normal, iar apropiații nu observaseră nimic care să anunțe ce avea să urmeze. Câteva ore mai târziu, familia a primit vestea cumplită. Nunta pregătită pentru sâmbătă nu a mai avut loc.

Ce au arătat rezultatele autopsiei

Una dintre arterele coronare ale tânărului ar fi fost blocată de depuneri de grăsime. Blocajul a provocat un infarct miocardic sever. Ulterior, Marius Totolici a intrat în stop cardiorespirator. Totul s-a petrecut în timpul somnului, fără ca apropiații să poată anticipa tragedia.

Marius și iubita sa făcuseră cununia civilă pe 8 august, cu numai o săptămână înainte de tragedie. Cei doi deveniseră oficial soț și soție și se pregăteau pentru petrecerea de nuntă. Evenimentul urma să aibă loc sâmbătă, chiar în ziua în care tânărul a fost găsit fără viață. Cu o seară înainte, Marius fusese alături de prieteni, iar nimic nu părea să indice că avea o problemă de sănătate.

Moartea sa a îndoliat și comunitatea Voința Sibiu, unde Marius era cunoscut ca prieten și susținător al clubului. El se implicase în sprijinirea activităților dedicate copiilor și juniorilor. Reprezentanții clubului au transmis un mesaj de condoleanțe după aflarea veștii. „Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori.”

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