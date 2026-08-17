Au apărut rezultatele autopsiei în cazul lui Marius Totolici, mort înainte de ziua în care urma să aibă nunta. Care este cauza decesului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 10:09

Au apărut noi informații despre moartea lui Marius Totolici, tânărul din Sibiu care s-a stins chiar în ziua în care trebuia să își sărbătorească nunta. Marius, care era nepotul lui Mircea Rednic, ar fi suferit un infarct miocardic sever în timpul somnului. Decesul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă. Tânărul a fost găsit fără viață sâmbătă dimineața, cu numai câteva ore înainte de petrecerea de nuntă.

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