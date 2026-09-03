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Atac rusesc asupra Odesei: 17 răniți, inclusiv trei copii, după ce o dronă a lovit un bloc cu 21 de etaje

Atac asupra Odesei

Atac asupra Odesei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 10:09

Un nou atac rusesc asupra orașului-port Odesa a rănit cel puțin 17 persoane, printre care trei copii, în noaptea de 2 spre 3 septembrie. O clădire rezidențială cu 21 de etaje a fost avariată, iar mai multe apartamente și autoturisme au suferit distrugeri.

Autoritățile locale au anunțat că intervenția echipelor de salvare este în desfășurare, în timp ce locatarii afectați primesc asistență.

Un bloc cu 21 de etaje, avariat în urma atacului rusesc asupra Odesei

Generalul Serhii Lysak, șeful Administrației Militare a orașului Odesa, a precizat că atacul a afectat apartamente situate între etajele nouă și 16 ale imobilului.

„Toate serviciile competente lucrează la fața locului. Oamenii primesc ajutorul necesar. Au fost avariate apartamentele de la etajele nouă până la 16 ale unei clădiri cu 21 de etaje, precum și mai multe mașini”, a transmis oficialul ucrainean.

Bilanțul victimelor a crescut pe parcursul dimineții. Primele date indicau opt răniți, însă autoritățile au actualizat ulterior numărul la 17 persoane, inclusiv trei minori, conform Ukrainska Pravda.

Apartamente și mașini, distruse după bombardamentul din Odesa

Atacul are loc după o altă noapte de bombardamente în Odesa, când infrastructura orașului, clădiri și vehicule au fost afectate. Rusia lansează frecvent drone și rachete asupra regiunii Odesa, una dintre principalele zone portuare ale Ucrainei la Marea Neagră.

Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, forțele ruse au desfășurat miercuri 98 de atacuri aeriene și au lansat 353 de bombe aeriene ghidate. Armata ucraineană susține că Rusia a utilizat și peste 10.600 de drone de atac, în timp ce bombardamentele asupra localităților și pozițiilor militare au depășit 2.900.

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