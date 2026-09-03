Atac rusesc asupra Odesei: 17 răniți, inclusiv trei copii, după ce o dronă a lovit un bloc cu 21 de etaje

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 10:09

Un nou atac rusesc asupra orașului-port Odesa a rănit cel puțin 17 persoane, printre care trei copii, în noaptea de 2 spre 3 septembrie. O clădire rezidențială cu 21 de etaje a fost avariată, iar mai multe apartamente și autoturisme au suferit distrugeri.

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