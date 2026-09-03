Roma declară „zonă roșie” în jurul Colosseumului. Hoții și tâlharii pun turiștii în pericol, iar poliția primește puteri sporite

Publicat 3 sept. 2026, 09:39 Actualizat 3 sept. 2026, 09:41

Autoritățile din Roma au declarat zona din jurul Colosseumului „zonă roșie”, după o creștere a furturilor, tâlhăriilor și incidentelor violente. Măsura rămâne în vigoare până pe 24 decembrie și presupune mai mulți polițiști, militari și controale sporite.

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