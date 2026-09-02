Trump are o nouă idee pentru harta lumii. Strâmtoarea Ormuz ar putea deveni „Strâmtoarea Trump”

Donald Trump lansează o nouă propunere neobișnuită privind denumirea unui punct strategic de pe harta lumii. Președintele american a sugerat ca Strâmtoarea Ormuz să fie redenumită „Strâmtoarea Trump”, după ce administrația sa a promovat deja mai multe schimbări de nume geografice și instituționale.
Trump vrea ca Strâmtoarea Ormuz să îi poarte numele
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat ca Strâmtoarea Ormuz să fie redenumită „Strâmtoarea Trump”, într-un mesaj publicat pe contul său de Truth Social.
Propunerea vine după o perioadă în care administrația americană a promovat mai multe schimbări de denumiri, atât pentru obiective geografice, cât și pentru instituții.
Trump a prezentat ideea într-o formulare directă, întrebându-și urmăritorii dacă numele strâmtorii ar trebui modificat.
„Acum că deținem controlul asupra acesteia, ar trebui să redenumim Strâmtoarea Ormuz «Strâmtoarea Trump»?”, a scris președintele american.
Mesajul lui Trump despre noua denumire
Președintele Statelor Unite nu s-a limitat la propunerea privind schimbarea numelui. Trump a adăugat că denumirea strâmtorii după numele său ar avea, în opinia sa, un impact aparte.
Trump a afirmat că, „la fel ca America însăși”, denumirea strâmtorii după președintele american „ar fi «mai fierbinte» ca niciodată!”.
Propunerea apare la doar câteva zile după ce Trump a semnat un ordin executiv prin care a cerut schimbarea denumirii Lacului Ontario, aflat la granița dintre Statele Unite și Canada.
Lacul Ontario a devenit „Lacul America” pentru utilizatorii din SUA
La sfârșitul lunii august, Google Maps a modificat denumirea Lacului Ontario în „Lacul America” pentru utilizatorii din Statele Unite.
Schimbarea a fost făcută după ce Donald Trump a semnat, săptămâna trecută, ordinul executiv privind noua denumire a lacului.
O nouă propunere într-o serie de schimbări promovate de Trump
Ideea privind Strâmtoarea Ormuz se înscrie într-o serie mai amplă de redenumiri și rebranduiri promovate de Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă.
Printre schimbările sau propunerile lansate în această perioadă se numără „Golful Americii”, Muntele McKinley și „Departamentul de Război”.