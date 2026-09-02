Trump are o nouă idee pentru harta lumii. Strâmtoarea Ormuz ar putea deveni „Strâmtoarea Trump”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 22:29

Donald Trump lansează o nouă propunere neobișnuită privind denumirea unui punct strategic de pe harta lumii. Președintele american a sugerat ca Strâmtoarea Ormuz să fie redenumită „Strâmtoarea Trump”, după ce administrația sa a promovat deja mai multe schimbări de nume geografice și instituționale.

Distribuie articolul