Aberațiile corectitudinii politice: Băiat de 13 ani, pus să semneze o declarație că nu este însărcinat, înainte de o radiografie la spital

Un adolescent de 13 ani ajuns la un spital din Edinburgh după un accident la rugby a fost întrebat dacă este însărcinat înainte de efectuarea unei radiografii. Băiatului i s-a cerut să semneze o declarație prin care confirma că nu are un făt în dezvoltare în corp, situație care a provocat critici privind modul în care sunt aplicate politicile medicale referitoare la gen.
Adolescentul a ajuns la spital după un accident la rugby
Băiatul a fost internat la Royal Hospital for Children din Edinburgh după ce s-a accidentat în timp ce juca rugby. Pentru investigațiile medicale, adolescentul urma să efectueze o radiografie, scrie The Sun.
Înaintea procedurii, personalul medical l-a întrebat dacă există posibilitatea să fie însărcinat. Ulterior, băiatului i s-a cerut să semneze o declarație prin care confirma că nu are un făt în dezvoltare în corp.
Cazul a fost prezentat drept un exemplu al modului în care sunt aplicate anumite politici privind genul în sistemul medical scoțian.
Bunicul băiatului a povestit reacția adolescentului
Bunicul adolescentului a spus că acesta a încercat să trateze situația cu umor, însă nu a înțeles de ce i se adresa o asemenea întrebare.
„A încercat să râdă de situație, dar părea destul de nedumerit de ce ar trebui cineva să-l întrebe dacă este însărcinat. Este ciudat. Politicile privind genul, în special în Scoția în momentul de față, creează destul de multă dezbinare. Asistenta și-a ridicat brațele de parcă ar fi vrut să spună «nu dați vina pe mine».”, a declarat bunicul lui.
Ce prevăd afișele din spitale
Potrivit informațiilor prezentate în acest caz, afișele din unitatea medicală precizează că „toate genurile cu vârste cuprinse între 12 și 55 de ani” trebuie întrebate dacă există posibilitatea unei sarcini înainte de efectuarea unei radiografii în apropierea abdomenului.
Politica se referă astfel la persoane din intervalul de vârstă menționat, indiferent de gen, înaintea efectuării investigației radiologice.
Conservatorii scoțieni cer intervenția guvernului
Situația a fost criticată de Meghan Gallacher, purtătoarea de cuvânt a conservatorilor scoțieni pentru egalitate.
„John Swinney trebuie să le spună celor de la NHS Lothian să pună capăt acestei absurdități.”, a declarat Meghan Gallacher.
Guvernul scoțian a transmis că problema ține de NHS Lothian.
Reprezentanții autorității sanitare au fost contactați pentru un punct de vedere.
Cazul apare după o altă controversă
Indignarea provocată de situația adolescentului vine după dezvăluirile potrivit cărora o organizație caritabilă din Scoția a primit sute de mii de lire sterline pentru a organiza sesiuni în Edinburgh în cadrul cărora femeile transgender sunt învățate să alăpteze bebeluși.