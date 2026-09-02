Aberațiile corectitudinii politice: Băiat de 13 ani, pus să semneze o declarație că nu este însărcinat, înainte de o radiografie la spital

Publicat 2 sept. 2026, 22:50 Sursă The Sun

Un adolescent de 13 ani ajuns la un spital din Edinburgh după un accident la rugby a fost întrebat dacă este însărcinat înainte de efectuarea unei radiografii. Băiatului i s-a cerut să semneze o declarație prin care confirma că nu are un făt în dezvoltare în corp, situație care a provocat critici privind modul în care sunt aplicate politicile medicale referitoare la gen.

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