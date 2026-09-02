Rusia își modernizează flota de submarine nucleare. NATO transmite un mesaj despre ce se întâmplă sub apă

NATO urmărește cu atenție extinderea și modernizarea forțelor de submarine ale Rusiei, în special a noilor nave nucleare capabile să lanseze rachete de croazieră. Peninsula Kola și regiunea High North se află în centrul atenției Alianței, pe fondul importanței strategice tot mai mari a nordului Europei și Arcticii.
NATO urmărește mișcările submarinelor rusești
Comandamentul Aliat Întrunit al NATO de la Brunssum avertizează asupra dezvoltării capacităților navale rusești în nordul Europei. JFC Brunssum, unul dintre comandamentele operaționale ale Alianței, susține că Rusia își extinde și își modernizează forța de submarine.
Mesajul a fost publicat de NATO Allied Joint Force Command Brunssum pe platforma X și începe cu o formulare menită să atragă atenția asupra activității navale desfășurate sub suprafața mării.
„Ceva se mișcă sub suprafață”, este mesajul transmis de comandamentul NATO.
Peninsula Kola, aflată în nord-vestul Rusiei, continuă să aibă o importanță strategică majoră pentru Flota rusă de Nord și reprezintă unul dintre principalele puncte asupra cărora Alianța își concentrează atenția.
Noile submarine nucleare pot lansa rachete de croazieră
Una dintre principalele preocupări ale NATO este reprezentată de submarinele nucleare rusești de nouă generație de tip SSGN. Acestea sunt submarine cu propulsie nucleară proiectate pentru transportul și lansarea rachetelor de croazieră.
Potrivit JFC Brunssum, astfel de platforme îi oferă Rusiei capacități importante pentru lovituri la distanță, dar și pentru ceea ce în terminologia militară este denumit „sea denial”.
Conceptul de „sea denial” se referă la posibilitatea unei forțe militare de a împiedica sau limita libertatea de acțiune a adversarului într-o anumită zonă maritimă.
Regiunea High North devine tot mai importantă
Noile capabilități navale rusești sunt aduse inclusiv în regiunea High North, zonă considerată de importanță strategică pentru securitatea euro-atlantică.
Pentru NATO, evoluțiile din această parte a Europei sunt urmărite în contextul rolului tot mai important pe care nordul Europei și Arctica îl au în arhitectura de securitate a Alianței.
Peninsula Kola rămâne, potrivit comandamentului aliat, un centru major al Flotei ruse de Nord, ceea ce amplifică interesul NATO față de activitatea submarinelor și dezvoltarea infrastructurii militare din regiune.
NATO spune că submarinele rusești nu sunt invizibile
JFC Brunssum subliniază că NATO dispune de capacitatea de a observa și urmări activitatea submarinelor rusești, chiar dacă acestea operează sub apă.
„Poate că sunt invizibile sub valuri. Dar nu pentru noi”, afirmă comandamentul aliat.
NATO precizează că urmărește îndeaproape evoluțiile și că tratează cu seriozitate dezvoltarea acestor capabilități militare rusești.
Mesajul comandamentului pune accentul pe procesul de modernizare a forțelor navale ruse și pe capacitatea NATO de a monitoriza evoluțiile militare din nordul Europei.