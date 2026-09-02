Rusia își modernizează flota de submarine nucleare. NATO transmite un mesaj despre ce se întâmplă sub apă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 23:18

NATO urmărește cu atenție extinderea și modernizarea forțelor de submarine ale Rusiei, în special a noilor nave nucleare capabile să lanseze rachete de croazieră. Peninsula Kola și regiunea High North se află în centrul atenției Alianței, pe fondul importanței strategice tot mai mari a nordului Europei și Arcticii.

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