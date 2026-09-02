Cazul dronei de pe aeroportul Leipzig. Doi suspecţi cu paşaport rusesc au fost identificaţi de poliţia criminalistică germană

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 22:23

Poliţia criminalistică germană a identificat ADN-ul a doi bărbaţi care deţin paşapoarte ruseşti şi sunt suspectaţi că au transportat o dronă încărcată cu explozibili la aeroportul din Leipzig, într-o tentativă de atentat pe care guvernul de la Berlin a atribuit-o marţi Rusiei, relatează miercuri presa germană.

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