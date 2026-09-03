Cât costă o fotografie cu Donald Trump la convenția republicană din Texas. Pachete de până la sute de mii de dolari

Donatorii Partidului Republican care vor să facă o fotografie cu președintele american Donald Trump, la convenția organizată în septembrie la Dallas, trebuie să contribuie cu 88.600 de dolari. Pentru un eveniment restrâns, de tip masă rotundă, alături de liderul de la Casa Albă, suma urcă la 250.000 de dolari.
Republican National Committee (RNC) va organiza reuniunea în zilele de 9 și 101 septembrie, în Texas. Potrivit The Independent, organizatorii au pregătit mai multe categorii de acces pentru marii finanțatori ai partidului.
Fotografie cu Trump: 88.600 de dolari
Pachetul care include o fotografie alături de Donald Trump are un cost de 88.600 de dolari. Donatorii care vor să participe la o discuție în format restrâns cu președintele SUA trebuie însă să plătească mult mai mult: 250.000 de dolari.
În comparație, o fotografie cu vicepreședintele JD Vance este mai accesibilă, dar rămâne disponibilă doar pentru contribuții consistente. Costul anunțat este de 35.000 de dolari.
Lista pachetelor include și variante premium care pot ajunge la 100.000 de dolari. De asemenea, potrivit informațiilor apărute în presa din SUA, anumite persoane din Camera Reprezentanților ar avea de plătit câte 25.000 de dolari pentru participare.
Statut de delegat onorific, vândut pentru mii de dolari
Convenția de la Dallas este atipică pentru calendarul politic american. Partidele își organizează, de regulă, convențiile naționale în anii electorali prezidențiali, când își desemnează oficial candidatul pentru Casa Albă.
În acest caz, reuniunea are loc înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului, fără ca republicanii să aibă un candidat prezidențial de nominalizat. Unele organizații republicane locale au pus totuși la dispoziție statutul de „delegat onorific”, pentru contribuții care pot ajunge la 20.000 de dolari.
Tarifele au atras critici, însă reprezentanții RNC susțin că fondurile sunt folosite inclusiv pentru susținerea candidaților republicani aflați în competiții electorale dificile.
RNC anunță că a strâns 42 de milioane de dolari
Republican National Committee estimează o prezență de circa 30.000 de participanți la evenimentul din Dallas. Organizația afirmă că a obținut deja aproximativ 42 de milioane de dolari, bani care ar urma să acopere costurile convenției.
Reuniunea are loc într-o perioadă crucială pentru republicani, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Partidul încearcă să își apere majoritățile fragile din Congres, atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat.
Donald Trump s-a implicat direct în campania electorală și încearcă să mobilizeze electoratul republican pentru candidații partidului. Miza este importantă, în condițiile în care rezultatul scrutinului poate modifica echilibrul de putere de la Washington.