Cât costă o fotografie cu Donald Trump la convenția republicană din Texas. Pachete de până la sute de mii de dolari

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 08:40

Donatorii Partidului Republican care vor să facă o fotografie cu președintele american Donald Trump, la convenția organizată în septembrie la Dallas, trebuie să contribuie cu 88.600 de dolari. Pentru un eveniment restrâns, de tip masă rotundă, alături de liderul de la Casa Albă, suma urcă la 250.000 de dolari.

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