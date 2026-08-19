Admiterea la liceu din 2027, cu examen separat. Ministrul Educației: „Prevederea există în lege din 2023”

Elevii care vor intra la liceu în 2027 ar putea susține, pe lângă Evaluarea Națională, și un examen organizat direct de liceul la care vor să fie admiși. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, precizează că această prevedere nu este o inițiativă recentă a ministerului, ci este inclusă în Legea învățământului preuniversitar adoptată de Parlament în 2023 și prevede că liceele pot organiza concurs de admitere pentru cel mult 50% dintre locurile disponibile.
Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul metodologiei-cadru privind repartizarea și admiterea în învățământul liceal, precum și calendarul activităților pentru anul școlar 2027-2028. Documentul readuce în centrul dezbaterii posibilitatea ca liceele să organizeze propriile concursuri de admitere.
Ministrul interimar Mihai Dimian susține că ministerul nu a introdus acum această măsură, ci are obligația de a pune în aplicare prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.
Liceele pot organiza examen pentru cel mult 50% dintre locuri
Legea adoptată în 2023 prevede că, începând cu admiterea din 2027, unitățile de învățământ liceal pot organiza un concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite.
„Nu Ministerul a propus săptămâna trecută introducerea acestui concurs. Prevederea există în lege din 2023, cu aplicare din 2027, iar Ministerul are obligația să pună în aplicare legea în vigoare. Nici organizarea concursului la nivelul liceului nu este o decizie luată acum de Minister. Aceeași lege stabilește o diferență clară între Evaluarea Națională și concursul de admitere”, a transmis Mihai Dimian.
Potrivit proiectului, elevii care doresc să participe la concursul organizat de un liceu trebuie să fi obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă a Evaluării Naționale, după soluționarea contestațiilor.
Concursul ar urma să cuprindă două probe, stabilite de fiecare unitate de învățământ, în funcție de profilul sau specializarea vizată.
Mihai Dimian susține că Ministerul Educației are atribuții privind elaborarea subiectelor și stabilirea datei concursului, însă organizarea și criteriile de admitere sunt stabilite de consiliul de administrație al liceului, în limitele prevăzute de lege.
Ministrul le-a cerut parlamentarilor să nu solicite ministerului să ignore prevederile actuale și să inițieze, dacă doresc modificarea sistemului, un proiect de lege.
„Nu pot spune nici că sunt împotrivă pentru că există și anumite argumente rezonabile în această privință. Însă, ca ministru, părerile mele personale contează mai puțin în fața unor prevederi legale”, a declarat Dimian.
El a precizat că, începând cu 5 mai, Ministerul Educației nu mai poate iniția proiecte de lege sau ordonanțe de urgență, dar oferă parlamentarilor sprijin pentru inițiative legislative în domeniul educației. Ministrul afirmă că ar putea exista o majoritate parlamentară pentru prorogarea termenului de aplicare a prevederii, timp în care sistemul de admitere să fie analizat.
Deputata Raluca Turcan s-a oferit să inițieze acest demers parlamentar.
Posibilitatea ca liceele să organizeze propriile examene de admitere a fost criticată de Fundația World Vision România. Organizația avertizează că o selecție suplimentară, pe lângă Evaluarea Națională, ar putea accentua diferențele dintre elevii care au acces la resurse educaționale și cei care nu beneficiază de aceleași oportunități.
Fundația a cerut Ministerului Educației să reanalizeze prevederea din perspectiva echității și a interesului superior al copilului.