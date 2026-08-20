Ilie Bolojan bate în retragere cu propunerea de tăiere a burselor sociale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 08:42

Premierul interimar Ilie Bolojan bate în retragere după scandalul declanțat de propunerea de eliminare a burselor sociale pe timpul verii. Acesta a spus că totul este doar o propunere aflată în analiză, nu o decizie definitivă. Guvernul urmează să evalueze întreaga situație și va veni cu o decizie în cel mult zece zile.

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