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Educatie· 1 min citire

Ilie Bolojan bate în retragere cu propunerea de tăiere a burselor sociale

Premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 08:42

Premierul interimar Ilie Bolojan bate în retragere după scandalul declanțat de propunerea de eliminare a burselor sociale pe timpul verii. Acesta a spus că totul este doar o propunere aflată în analiză, nu o decizie definitivă. Guvernul urmează să evalueze întreaga situație și va veni cu o decizie în cel mult zece zile.

Invitat la un post TV, Bolojan a explicat raționamentul în urma căruia Ministerului Educației a propus eliminarea burselor sociale pe perioada vacanței.

Bursa se alocă pe perioada lunilor de școală și nu în vacanța de vară, pentru că nu este o alocație, așa cum sunt celelalte alocații de care beneficiază copiii lună de lună, ci este o formă de a-i susține pe cei care au probleme sociale să meargă la școală, să susțină procesul de învățământ.

Premierul demis a afirmat că, în urma reacțiilor din spațiul public, propunerea va fi reanalizată.

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O să analizăm (...), în așa fel încât să clarificăm aceste aspecte și, în momentul în care se împlinește perioada de consultare, care durează 10 zile, să luăm decizia corectă.

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