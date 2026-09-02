Reviziile de vară încep ... toamna! Probleme cu apa caldă pentru aproximativ 1.400 de blocuri din București: ce spune Primăria Capitalei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 12:04

Furnizarea apei calde este deficitară în 1.395 de blocuri din București, din cauza reviziei de vară de la CET Sud. Apa caldă este asigurată temporar de CET Progresul, însă la o presiune scăzută. Potrivit Primăriei Capitalei, furnizarea ar urma să revină la parametri normali până pe 18 septembrie.

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