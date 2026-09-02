Reviziile de vară încep ... toamna! Probleme cu apa caldă pentru aproximativ 1.400 de blocuri din București: ce spune Primăria Capitalei

Furnizarea apei calde este deficitară în 1.395 de blocuri din București, din cauza reviziei de vară de la CET Sud. Apa caldă este asigurată temporar de CET Progresul, însă la o presiune scăzută. Potrivit Primăriei Capitalei, furnizarea ar urma să revină la parametri normali până pe 18 septembrie.
Cartierul Titan, cel mai afectat
Oprirea CET Sud afectează 1.395 de blocuri, din cele aproape 10.000 existente în București. Potrivit anunțului făcut miercuri de Primăria Capitalei, apa caldă este furnizată în prezent printr-un traseu alternativ, de la CET Progresul.
Primăria precizează că există presiune în rețea, însă aceasta este slabă. Cartierul Titan din Sectorul 3 este zona cea mai afectată de situația creată de lucrările de mentenanță. Termenul estimat pentru revenirea furnizării apei calde la parametri normali este 18 septembrie.
"Este revizie de vară la CET Sud. Mentenanța se face anual de către ELCEN – Ministerul Energiei. Revizia de vară a sistemului centralizat de termoficare se face de peste 60 de ani. Este o procedură tehnică obligatorie încă de la apariția rețelei moderne", transmite PMB.
CET Grivița va fi repornit din 7 septembrie
ELCEN urmează să repornească, din 7 septembrie, și CET Grivița. Potrivit Primăriei Capitalei, acesta va prelua o parte din necesarul de energie termică al Sectorului 1.
Repornirea CET Grivița ar urma să contribuie și la îmbunătățirea parametrilor de furnizare a apei calde în Sectoarele 5 și 6.
Explicațiile Primăriei Capitalei
PMB explică faptul că lucrările de mentenanță sunt necesare pentru prevenirea avariilor majore și a pierderilor de căldură în sezonul rece, când sistemul de termoficare funcționează la capacitate maximă.
În perioada reviziilor sunt efectuate verificări și reparații la cazane, conducte și echipamente complexe. Operațiunile pot include curățarea instalațiilor, efectuarea unor suduri, înlocuirea componentelor uzate și teste de presiune.
Potrivit Primăriei Capitalei, aceste intervenții necesită oprirea completă a echipamentelor industriale și nu pot fi realizate în timpul funcționării normale a sistemului de termoficare.