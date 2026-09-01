FIDELIS revine în septembrie cu dobânzi care ajung la 7,50%. Ce avantaje au cei care investesc în titlurile de stat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 16:04

Programul FIDELIS revine în septembrie cu o nouă ediție de titluri de stat pentru persoanele fizice. Ministerul Finanțelor organizează cea de-a noua ediție din 2026 în perioada 4-11 septembrie, iar investitorii pot alege între emisiuni în lei și euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50%, respectiv 6,30%.

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