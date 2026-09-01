FIDELIS revine în septembrie cu dobânzi care ajung la 7,50%. Ce avantaje au cei care investesc în titlurile de stat

Programul FIDELIS revine în septembrie cu o nouă ediție de titluri de stat pentru persoanele fizice. Ministerul Finanțelor organizează cea de-a noua ediție din 2026 în perioada 4-11 septembrie, iar investitorii pot alege între emisiuni în lei și euro, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50%, respectiv 6,30%.
Ediția din această lună vine și cu o tranșă specială pentru donatorii de sânge, care beneficiază atât de dobânzi mai mari, cât și de praguri minime de subscriere mai mici.
Ce dobânzi oferă FIDELIS în septembrie 2026
Pentru ediția FIDELIS IX, investitorii pot opta pentru mai multe emisiuni în funcție de moneda în care vor să investească și perioada până la maturitate.
Pentru titlurile de stat în lei, dobânzile sunt:
6,30% pentru scadența la 2 ani
7,30% pentru scadența la 2 ani, în cazul tranșei dedicate donatorilor de sânge
6,90% pentru scadența la 4 ani
7,50% pentru scadența la 10 ani
În cazul emisiunilor în euro, dobânzile sunt:
4,00% pentru scadența la 3 ani
5,00% pentru scadența la 3 ani, în cazul tranșei dedicate donatorilor de sânge
6,30% pentru scadența la 10 ani
Cine poate cumpăra titlurile de stat
Programul FIDELIS se adresează persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani.
Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și de 100 de euro pentru cele în euro.
Condiții speciale pentru donatorii de sânge
Ediția din septembrie păstrează facilitatea destinată persoanelor care donează sânge. Potrivit Ministerului Finanțelor, investitorii care pot face dovada unei donări de sânge începând cu 1 aprilie 2026 au acces la tranșe speciale.
Pentru aceștia sunt disponibile dobânzi de:
7,30% pentru titlurile în lei cu scadența la 2 ani
5,00% pentru titlurile în euro cu scadența la 3 ani
Pe lângă dobânda diferențiată, donatorii beneficiază și de limite minime de subscriere mai mici decât cele aplicabile tranșelor obișnuite.
Pentru tranșa în lei destinată donatorilor, subscrierea poate începe de la 500 de lei, în timp ce pentru tranșele obișnuite pragul minim este de 5.000 de lei. Plafonul maxim pentru tranșa dedicată donatorilor este de 100.000 de lei.
În cazul tranșei în euro, pragul minim pentru donatori este de 100 de euro, față de 1.000 de euro pentru tranșele obișnuite. Plafonul maxim este de 20.000 de euro.
Titlurile pot fi vândute înainte de scadență
Investitorii nu sunt obligați să păstreze titlurile până la maturitate. Potrivit Ministerului Finanțelor, acestea pot fi vândute înainte de termen.
În acest caz, dobânda este calculată în funcție de perioada în care titlurile au fost deținute, iar prețul obținut prin vânzarea pe bursă poate influența câștigul investitorului.
Un alt avantaj al programului este regimul fiscal aplicat veniturilor. Dobânzile și câștigurile de capital obținute din aceste titluri de stat sunt 100% neimpozabile.
Subscrierile pentru ediția FIDELIS din septembrie 2026 se desfășoară în perioada 4-11 septembrie.