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Economie· 1 min citire

Motorina s-a ieftinit cu circa 20 de bani după o nouă reducere a accizei, de la 1 septembrie

Acciza pentru motorină a fost redusă cu 25%

Acciza pentru motorină a fost redusă cu 25%

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 09:20

Reducerea temporară a accizei la motorină a dus pe scăedrea preșului la pompă cu circa 20 de bani. Măsura de reducere cu 25% a taxei este valabilă până la jumătatea lunii septembrie și vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20%.

Potrivit Monitorului Prețurilor, cea mai ieftină motorină standard este la Petrom și Socar, unde litrul costă 9,97 lei. Luni, prețul mediu național era de 10,23 lei/litru, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 20 de bani.

Al doilea cel mai mic tarif este la Mol și OMV, care afișează 10,03 lei/litru. Ministerul Finanțelor spune că măsura este calibrată pe fondul scumpirilor internaționale și urmărește protejarea puterii de cumpărare.

La nivel național, cotațiile sunt următoarele:
Benzină standard 95: medie 9,55 lei/litru (minim 9,29 – maxim 9,67)
Motorină standard: medie 10,10 lei/litru (minim 9,97 – maxim 10,77)
GPL auto: medie 4,63 lei/litru (minim 3,61 – maxim 4,99)

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