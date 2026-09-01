Motorina s-a ieftinit cu circa 20 de bani după o nouă reducere a accizei, de la 1 septembrie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 09:20

Reducerea temporară a accizei la motorină a dus pe scăedrea preșului la pompă cu circa 20 de bani. Măsura de reducere cu 25% a taxei este valabilă până la jumătatea lunii septembrie și vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20%.

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