Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Prețul gazelor în Europa a atins maximul ultimilor patru ani, iar apropierea iernii pune presiune și mai mare
Facturile românilor vor crește
Prețul mediu lunar al gazelor naturale în Europa a atins în luna august cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2022, pe fondul nivelului redus al stocurilor înaintea iernii și al perturbării transportului de gaze naturale lichefiate (GNL) prin Strâmtoarea Ormuz. O analiză TASS arată că prețurile au crescut cu aproape 90% față de august 2025 și cu 17% față de luna precedentă a acestui an.
Citește și
- 10:22Nouă din zece români n-au pus niciun ban deoparte în ultimul an, iar mulți au apelat la împrumuturi - STUDIU
- 09:20Motorina s-a ieftinit cu circa 20 de bani după o nouă reducere a accizei, de la 1 septembrie
- 07:35ANAF le bagă plan inspectorilor: cine nu face norma pierde din salariu
- 21:12Panică pe Bursa de la București: De ce vând micii investitori și ce fac fondurile mari
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News