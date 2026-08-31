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Economie· 1 min citire
Ieftiniri de ochii lumii la pompă. Șoferii sunt revoltați
Publicat31 aug. 2026, 20:55
Actualizat31 aug. 2026, 20:58
SursăRealitatea PLUS
Ieftinirea la pompă este praf în ochi pentru șoferi. De mâine, litru de motorină se ieftinește cu doar 17 bani. Măsura va fi valabilă două săptămâni. Între timp, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că face controale drastice în benzinării după ce unele nu ar fi respectat regulile plafonării adaosului comercial.
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