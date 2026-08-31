Ieftiniri de ochii lumii la pompă. Șoferii sunt revoltați

Publicat 31 aug. 2026, 20:55 Actualizat 31 aug. 2026, 20:58 Sursă Realitatea PLUS

Ieftinirea la pompă este praf în ochi pentru șoferi. De mâine, litru de motorină se ieftinește cu doar 17 bani. Măsura va fi valabilă două săptămâni. Între timp, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că face controale drastice în benzinării după ce unele nu ar fi respectat regulile plafonării adaosului comercial.

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