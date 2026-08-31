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Economie· 1 min citire

Ieftiniri de ochii lumii la pompă. Șoferii sunt revoltați

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 20:55
Actualizat31 aug. 2026, 20:58
SursăRealitatea PLUS

Ieftinirea la pompă este praf în ochi pentru șoferi. De mâine, litru de motorină se ieftinește cu doar 17 bani. Măsura va fi valabilă două săptămâni. Între timp, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că face controale drastice în benzinării după ce unele nu ar fi respectat regulile plafonării adaosului comercial.

Val de controale după scumpirile record la pompă

Oamenii sunt nemulțumiți și spun că au nevoie de o măsură concretă care să se simtă și în buzunare.

„Nu știu ce părere au guvernanții, 20 bani, mai bine nu îl mai scădeau, nu ne avantajează cu nimic 20 bani.

Atunci era frumos, cu 70, se mai simțea.

Scade cu 20 bani și mai crește cu un leu, lăsați, că e o țară de lași, nu facem nimic.”, spun românii.

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