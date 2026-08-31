Expert în Energie: „ANRE trebuie să ia măsuri de urgență”

Publicat 31 aug. 2026, 18:12 Actualizat 31 aug. 2026, 18:14 Sursă Realitatea PLUS

Expertul în energie, Ionuț Purica cere Ministerului Energiei și ANRE să ia măsuri pentru ca facturile românilor să nu fie și mai mari la curent și gaze.

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