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Economie· 1 min citire

Expert în Energie: „ANRE trebuie să ia măsuri de urgență”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 18:12
Actualizat31 aug. 2026, 18:14
SursăRealitatea PLUS

Expertul în energie, Ionuț Purica cere Ministerului Energiei și ANRE să ia măsuri pentru ca facturile românilor să nu fie și mai mari la curent și gaze.

Expert în Energie: „Facturile vor crește din cauza crizei actuale!”

„Este foarte clar că dacă vorbim de o medie a facturilor, e posibil să apară o creștere, dar fiind evoluțiile specifice din ultimul timp.

Este foarte clar că vor trebui luate niște măsuri deosebite de către ANRE, de către Ministerul Energiei, pentru a nu crește prețurile către consumatorii rezidențiali.”, a declarat Ionuț Purica, expert în Energie.

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