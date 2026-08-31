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Economie· 1 min citire
Expert în Energie: „ANRE trebuie să ia măsuri de urgență”
Publicat31 aug. 2026, 18:12
Actualizat31 aug. 2026, 18:14
SursăRealitatea PLUS
Expertul în energie, Ionuț Purica cere Ministerului Energiei și ANRE să ia măsuri pentru ca facturile românilor să nu fie și mai mari la curent și gaze.
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