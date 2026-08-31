ROMGAZ a preluat AZOMUREȘ. Se deschide drumul pentru reluarea producției

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 16:36

ROMGAZ a finalizat tranzacția prin care preia activele necesare activității de producție a AZOMUREȘ, precum și contractele și salariații aferenți. Transferul efectiv al activelor și al activității are loc la 1 septembrie 2026, după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în acordul dintre cele două companii.

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