ROMGAZ a preluat AZOMUREȘ. Se deschide drumul pentru reluarea producției

ROMGAZ a finalizat tranzacția prin care preia activele necesare activității de producție a AZOMUREȘ, precum și contractele și salariații aferenți. Transferul efectiv al activelor și al activității are loc la 1 septembrie 2026, după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în acordul dintre cele două companii.
Tranzacția dintre Romgaz și Azomureș intră în etapa finală
Anunțul privind finalizarea operațiunii a fost transmis luni Bursei de Valori București de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Compania a informat investitorii că toate condițiile suspensive prevăzute în contractul de transfer al activității au fost îndeplinite.
Operațiunea se bazează pe Acordul privind transferul de activitate, denumit Transfer of Business Agreement, semnat la 29 mai 2026 între Romgaz, în calitate de cumpărător, și Azomureș, în calitate de vânzător.
Prin această tranzacție sunt transferate către Romgaz activele care contribuie la activitatea de producție a combinatului, împreună cu contractele și angajații necesari desfășurării activității preluate.
Ultima condiție pentru preluarea Azomureș a fost îndeplinită pe 28 august
Finalizarea tranzacției a depins de îndeplinirea mai multor condiții stabilite prin acordul dintre cele două companii.
Printre acestea s-au numărat aprobarea operațiunii de către Adunarea Generală a Acționarilor Romgaz, obținerea unei decizii necondiționate din partea Consiliului Concurenței și aprobarea necondiționată din partea Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.
Această din urmă aprobare a fost confirmată prin Ordinul de autorizare emis de Cancelaria Prim-Ministrului.
Ultima condiție suspensivă necesară pentru încheierea tranzacției a fost îndeplinită la 28 august 2026. Conform prevederilor Acordului privind transferul de activitate, data finalizării operațiunii este 1 septembrie 2026.
Ce preia Romgaz de la combinatul din Târgu Mureș
Începând cu 1 septembrie 2026, Romgaz va prelua activele care contribuie la activitatea de producție a Azomureș. Transferul include și contractele aferente, precum și salariații necesari pentru activitatea care intră în portofoliul companiei.
Operațiunea nu vizează doar anumite bunuri izolate, ci activitatea de producție a îngrășămintelor chimice și a produselor industriale conexe, considerată un ansamblu economic funcțional.
Preluarea este realizată cu obiectivul declarat de Romgaz de a relua și continua activitatea de producție a combinatului.
Romgaz urmărește reluarea producției de îngrășăminte
Pentru producătorul național de gaze naturale și energie electrică, preluarea activității Azomureș reprezintă o extindere către o zonă industrială în care gazul natural poate fi utilizat ca materie primă și sursă de energie în procesele de producție.
Romgaz urmărește astfel diversificarea activității și integrarea pe verticală, prin valorificarea gazelor naturale în activități industriale cu valoare adăugată.
Finalizarea tranzacției creează premisele pentru reluarea producției la combinatul Azomureș și pentru continuarea activității industriale prin noul proprietar al activelor preluate.