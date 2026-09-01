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Economie· 2 min citire
Inflația din zona euro urcă la 3,3%. BCE, pregătită pentru o nouă creștere a dobânzilor
Inflație
Inflația anuală din zona euro a urcat la 3,3% în august, de la 2,9% în iulie, potrivit estimării preliminare publicate marți de Eurostat. Evoluția vine înaintea unei noi ședințe de politică monetară a Băncii Centrale Europene, care ar putea decide o majorare a dobânzii-cheie.
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