„Reforma” Bolojan. A desființat companii de stat și bifat Jalonul 443 din PNRR în ultima zi de termen

Scris de Iulian Budusan Publicat: 31 aug. 2026, 20:57

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) au absorbit trei societăți de stat din sectoarele transporturilor și energiei, ale căror entități juridice au fost radiate oficial.

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