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Economie· 2 min citire
PNRR, de la promisiuni la eșec. Unde s-au dus banii?
Publicat31 aug. 2026, 18:27
Actualizat31 aug. 2026, 18:29
SursăRealitatea PLUS
Prezentat drept planul care urma să transforme România și să salveze economia după pandemie, astăzi, după cinci ani, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se încheie cu miliarde de euro pierdute și cu numeroase jaloane neîndeplinite. În 2021, Klaus Iohannis anunța triumfal că România are la dispoziție zeci de miliarde de euro pentru dezvoltare. Florin Cîțu și miniștrii USR vorbeau și ei despre investiții fără precedent și despre șansa de modernizare a țării. În realitate, România nu a excelat pe planurile investițiilor, iar din cele aproape 29 de miliarde de euro alocate inițial, am accesat mai puțin de jumătate.
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