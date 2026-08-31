Alexandru Nazare spulberă optimismul privind deficitul: Urmează decizia critică a agenției Standard & Poor's pentru România

Scris de Iulian Budusan Publicat: 31 aug. 2026, 17:58

Deși deficitul bugetar a coborât la 2,34% din PIB după primele șapte luni, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, taie entuziasmul piețelor. Oficialul atrage atenția că scăderea de la 3,99% nu elimina vulnerabilitățile structurale ale economiei românești, testul decisiv fiind reevaluarea ratingului de țară de către Standard & Poor's.

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