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ANPC a declanșat controale masive în benzinării după scumpirea carburanților VIDEO

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat30 aug. 2026, 18:36
Actualizat30 aug. 2026, 18:40
SursăRealitatea PLUS

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) derulează verificări în benzinăriile din întreaga țară, pe fondul scumpirilor accentuate de la pompă. Inspectorii au descoperit deja primele nereguli, iar șeful ANPC, Bekesi Csaba, a confirmat la Realitatea PLUS că acțiunile de control vor continua pentru combaterea practicilor comerciale incorecte.

Verificările fulger vizează modul în care operatorii din sectorul petrolier afișează prețurile, corectitudinea calibrării pompelor de alimentare și respectarea legislației privind protecția consumatorilor în perioade de criză economică.

Președintele ANPC a subliniat că autoritățile nu vor tolera nicio tentativă de speculă sau manipulare a tarifelor pe seama șoferilor.

Echipele de control au aplicat deja primele sancțiuni în locațiile unde au fost constatate abateri și au dispus măsuri drastice pentru remedierea rapidă a neconformităților.

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