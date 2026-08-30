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ANPC a declanșat controale masive în benzinării după scumpirea carburanților VIDEO
Publicat30 aug. 2026, 18:36
Actualizat30 aug. 2026, 18:40
SursăRealitatea PLUS
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) derulează verificări în benzinăriile din întreaga țară, pe fondul scumpirilor accentuate de la pompă. Inspectorii au descoperit deja primele nereguli, iar șeful ANPC, Bekesi Csaba, a confirmat la Realitatea PLUS că acțiunile de control vor continua pentru combaterea practicilor comerciale incorecte.
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