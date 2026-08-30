Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Accident grav pe Drumul Expres 12, în Argeș. Mașină mistuită de flăcări, după ce a lovit parapetul de la marginea șoselei

Mașina s-a făcut scrum după ce s-a proptit în parapetul de pe marginea drumului. Foto/arges-stiri.ro

Mașina s-a făcut scrum după ce s-a proptit în parapetul de pe marginea drumului. Foto/arges-stiri.ro

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 aug. 2026, 18:03

Un accident urmat de un incendiu violent s-a produs duminică după-amiază pe Drumul Expres DEx 12, pe sensul Slatina - Pitești. O mașină a fost distrusă complet de flăcări după ce a derapat și s-a izbit de un parapet, însă șoferul și pasagerul au reușit să se salveze la timp.

Un grav accident rutier urmat de un incendiu violent s-a produs duminică după-amiază pe Drumul Expres 12, în județul Argeș. În apropierea localității Oarja, la kilometrul 114 pe sensul de mers spre Capitală, un automobil a derapat, a lovit parapetul de protecție și s-a aprins instantaneu.

Flăcările au cuprins rapid întregul vehicul, generând o coloană densă de fum vizibilă de la mare distanță.

Salvare miraculoasă înainte ca mașina să fie înghițită de flăcări

Cele două persoane aflate în vehicul — un bărbat și o femeie — au reușit să părăsească cabină pe cont propriu în ultimele momente, înainte ca incendiul să se extindă la întregul autoturism.

  • Intervenția salvatorilor: Pompierii din cadrul Secției Costești au acționat la fața locului cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

  • Starea victimelor: Paramedicii i-au evaluat pe cei doi ocupanți ai mașinii, însă aceștia au refuzat transportul la o unitate medicală.

Trafic blocat și circulație deviată pe DN 65

Evenimentul a dat peste cap traficul pe Drumul Expres 12. Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române a anunțat că circulația a fost complet oprită pe sectorul respectiv pentru a permite intervenția echipajelor de urgență și curățarea carosabilului, vehiculele fiind redirecționate pe Drumul Național 65.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident drum expresaccident rutieraccident argesaccident incendiu masinaincendiu masina

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe