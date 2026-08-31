Realitatea.NET
Economie· 1 min citire

Scumpiri record ale produselor agricole de bază. Piața, supusă presiunii războaielor și secetei

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat31 aug. 2026, 20:31
Actualizat31 aug. 2026, 20:35
SursăRealitatea PLUS

Ne îndreptăm cu pași repezi către o explozie a prețului la alimente! În luna august s-au înregistrat deja creșteri uriașe la anumite categorii, însă situația amenință să se înrăutățească și mai mult. Grâul, porumbul, zahărul și cacaua sunt alimentele de bază cele mai afectate. Într-un final, prețurile mai mari de pe piețele agricole se vor reflecta în produsele de pe rafturile magazinelor. Lanțurile de aprovizionare sunt tot mai vulnerabile în fața războaielor și a fenomenelor meteo extreme.

Produsele de bază care vor înregistra scumpiri

La nivel mondial, luna august a venit cu cea mai puternică majorare din ultimii 14 ani. Piețele mondiale fac față cu greu costurilor ridicate pentru energie, transport și îngrășăminte. Exporturile din regiunea Mării Negre sunt profund afectate de război, iar asta duce la creșterea prețului grâului.

Problemele de aprovizionare sunt foarte mari, fiindcă alte țări nu produc grâu la fel de calitativ sau prețurile la care este comercializat este mai mare. La rândul lor, culturile de porumb au făcut cu greu față secetei. De asemenea, zahărul și cacao se numără printre produsele care s-au scumpit cel mai mult în luna august, cu aproximativ 20 la sută. Culturile de cacao sunt afectate atât de fenomenele meteo, cât și de boli.

Nu în ultimul rând, îngrășămintele joacă un rol fundamental în creșterea prețurilor. Lanțul de aprovizionare depinde de tensiunile din Orientul Mijlociu. Prețurile mai mari pentru materiile prime nu au efect imediat asupra produselor de pe rafturi. Scumpirile vor fi resimțite spre finalul acestui an și începutul anului viitor. Astfel, ne putem aștepta la prețuri mai ridicate pentru pâine, lactate, carne și alte alimente de bază.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

scumpiri romaniapiata agricolascumpiri cereale

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe