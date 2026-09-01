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Economie· 1 min citire
Salariile și pensiile, înghețate și în 2027. Scenariu de coșmar pentru milioane de români
Scandal național pe veniturile românilor! Pensiile și salariile ar putea rămâne înghețate și anul viitor, din cauza exploziei datoriei publice. În replică, pensionarii cer o indexare de cel puțin 15% și amenință că vor da Guvernul în judecată, iar viitorul executiv cu puteri depline va decide dacă poate majora veniturile. Jurnalista Realitatea Plus, Alexandra Nistorescu, a analizat situația.
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