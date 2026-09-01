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Economie· 2 min citire

Control vamal mai rapid în Portul Constanța: Noul sistem de scanare cu raze X a devenit funcțional

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 sept. 2026, 16:09

Autoritatea Vamală Română a pus în funcțiune un nou scaner cu raze X în Portul Constanța. Noul sistem de control vamal nedistructiv eficientizează verificarea mijloacelor de transport marfă și combate traficul ilicit de mărfuri la frontieră.

Echipamentele vamale din ambele zone ale Portului Constanța au fost aliniate tehnic după ce un nou scaner de înaltă rezoluție a devenit operațional. Achiziționat din fonduri europene prin PNRR, sistemul face parte din strategia națională de dotare a frontierelor și de conectare directă la Centrul Național de Analiză Imagistică Vamală.

Verificări rapide și acoperire integrală la Marea Neagră

Noile echipamente optimizează inspecția camioanelor și containerelor direcționate spre control pe baza analizei de risc, conform Codului Vamal al UE. Fiind cel mai important nod maritim de la Marea Neagră și o poartă strategică de acces în piața unică europeană, Portul Constanța urmează să atingă o acoperire de 100% cu tehnologie modernă de investigare radio-imagistică până la finalizarea proiectului.

Combaterea contrabandei și reducerea timpilor de așteptare pentru transportatori

Tranziția la scanarea digitală aduce un dublu avantaj: pe de o parte, combate contrabanda, fraudele financiare și traficul ilegal la granița externă a Uniunii, iar pe de altă parte, fluidizează transportul de marfă prin reducerea timpilor de așteptare. În plus, imaginile obținute sunt transmise și analizate în timp real în centrul național, asigurând o coordonare centralizată și eficientă a inspecțiilor.

Pas crucial pentru digitalizarea Vămii și protejarea economiei

Proiectul face parte din planul de modernizare și digitalizare a infrastructurii vamale, destinat să protejeze interesele economice ale României și ale Uniunii Europene.

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