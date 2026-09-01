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Economie· 2 min citire
Control vamal mai rapid în Portul Constanța: Noul sistem de scanare cu raze X a devenit funcțional
Foto/Arhivă
Autoritatea Vamală Română a pus în funcțiune un nou scaner cu raze X în Portul Constanța. Noul sistem de control vamal nedistructiv eficientizează verificarea mijloacelor de transport marfă și combate traficul ilicit de mărfuri la frontieră.
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