Control vamal mai rapid în Portul Constanța: Noul sistem de scanare cu raze X a devenit funcțional

Scris de Iulian Budusan Publicat: 1 sept. 2026, 16:09

Autoritatea Vamală Română a pus în funcțiune un nou scaner cu raze X în Portul Constanța. Noul sistem de control vamal nedistructiv eficientizează verificarea mijloacelor de transport marfă și combate traficul ilicit de mărfuri la frontieră.

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