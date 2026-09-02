CNAS a lansat portalul eSănătatea Mea. Ce informații pot verifica pacienții și cum își fac cont

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 14:01

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat portalul eSănătatea Mea, o platformă digitală destinată pacienților și furnizorilor de servicii medicale. În prima etapă, utilizatorii pot consulta online date despre statutul de asigurat, rețetele emise, istoricul medical și decontările realizate de CNAS.

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