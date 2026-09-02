CNAS a lansat portalul eSănătatea Mea. Ce informații pot verifica pacienții și cum își fac cont

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat portalul eSănătatea Mea, o platformă digitală destinată pacienților și furnizorilor de servicii medicale. În prima etapă, utilizatorii pot consulta online date despre statutul de asigurat, rețetele emise, istoricul medical și decontările realizate de CNAS.
Portalul poate fi accesat la adresa portal.esanatateamea.ro, iar autentificarea se face prin ROeID, sistemul național de identitate digitală. CNAS subliniază că noile opțiuni vor fi introduse gradual, astfel că platforma nu include încă toate modulele anunțate.
Ce poate vedea pacientul în eSănătatea Mea
După crearea contului și finalizarea procesului de verificare, utilizatorii au acces la mai multe informații personale din sistemul de sănătate.
Printre datele disponibile în această etapă se numără:
Statutul de asigurat
Pachetul de servicii medicale aferent, minimal sau de bază
Rețetele eliberate în ultimii 5 ani
Istoricul medical din ultimii 10 ani
Decontările realizate de CNAS către furnizorii de servicii medicale
Situația cardului național de sănătate și codul său de identificare
Casa de asigurări de sănătate la care este arondat pacientul, inclusiv datele de contact
Informații despre drepturile și beneficiile asiguratului
Lista furnizorilor din ambulatoriul de specialitate care permit programări online prin platformă
Lista cabinetelor și clinicilor care acceptă programări prin portal se va extinde pe măsură ce furnizorii aleg să se înscrie în sistem.
Cum se creează contul
Pentru a utiliza eSănătatea Mea, cetățenii trebuie să dețină mai întâi un cont activ ROeID. Aplicația poate fi descărcată din Google Play sau App Store, iar informații despre înrolare sunt disponibile pe site-ul roeid.ro/cetateni.
Validarea identității poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare, în special atunci când există multe solicitări. CNAS recomandă activarea contului ROeID înainte de accesarea portalului medical.
Pașii pentru activare sunt simpli:
Utilizatorul intră pe portal.esanatateamea.ro.
Alege opțiunea „Conectare cu ROeID”.
Introduce adresa de e-mail și parola utilizate pentru contul ROeID.
Își exprimă acordul pentru transferul și utilizarea datelor necesare din ROeID.
După verificarea datelor, contul eSănătatea Mea devine activ.
La accesările ulterioare, autentificarea se face cu adresa de e-mail, parola și codul generat de aplicația de autentificare.
Programări și rezultate medicale, în etapele următoare
CNAS anunță că portalul va primi treptat funcții suplimentare. Printre acestea se numără efectuarea și administrarea programărilor medicale, localizarea furnizorilor de servicii, precum și accesul la informații și rezultate medicale disponibile în sistem.
Instituția precizează că măsurile suplimentare de autentificare sunt necesare deoarece platforma gestionează date medicale cu caracter sensibil. Deși activarea inițială poate dura mai mult, conectarea după înrolare ar trebui să fie mai rapidă.
Pentru probleme de activare, înrolare sau autentificare, utilizatorii pot transmite solicitări la adresa de e-mail esm@cnas.gov.ro.
Cardul de sănătate rămâne valabil
Lansarea portalului nu schimbă modul în care este folosit cardul național de sănătate. CNAS precizează că acesta rămâne valabil, iar accesul la servicii medicale nu depinde de existența unui cont în eSănătatea Mea.
Furnizorii medicali aflați în contract cu casele de asigurări sunt deja integrați în platforma informatică, iar documentele medicale emise de aceștia pot deveni vizibile pentru pacienți în portal. Pentru componenta de programări online, furnizorii care vor să participe trebuie să solicite datele de acces de la casele de asigurări de sănătate.