METRO retrage de urgență un lot de brânză Brie. A fost depistată bacteria Listeria monocytogenes

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 2 sept. 2026, 15:50

ANSVSA anunță retragerea de la vânzare și rechemarea de la consumatori a unui lot de brânză Brie comercializat în magazinele METRO Cash & Carry România. Autoritățile recomandă ca produsul să nu fie consumat.

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