Senatul schimbă regulile pentru angajații din administrație. Ce se întâmplă cu incompatibilitățile și conflictele de interese

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 17:52

Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care elimină anumite prevederi referitoare la incompatibilitățile și conflictele de interese aplicabile personalului contractual din administrație. Proiectul a fost votat în forma adoptată anterior, cu modificări, de Camera Deputaților.

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