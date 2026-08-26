Senatul schimbă regulile pentru angajații din administrație. Ce se întâmplă cu incompatibilitățile și conflictele de interese

Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care elimină anumite prevederi referitoare la incompatibilitățile și conflictele de interese aplicabile personalului contractual din administrație. Proiectul a fost votat în forma adoptată anterior, cu modificări, de Camera Deputaților.
Proiectul a fost adoptat cu 82 de voturi „pentru”, 19 „împotrivă” și 21 de abțineri.
Ce prevederi din Codul administrativ sunt eliminate
Proiectul de lege vizează abrogarea unor dispoziții din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. În forma adoptată, sunt eliminate alineatele (2)-(6) ale articolului 550.
Aceste prevederi stabileau situațiile în care personalul contractual din administrație se putea afla în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate. Totodată, articolul reglementa modalitatea în care asemenea situații urmau să fie soluționate și sancționate, acestea fiind tratate drept abateri disciplinare.
Potrivit raportului aprobat în comisia de specialitate, dispozițiile respective „aveau în vedere, în esență, asimilarea cu funcționarii publici cu privire la interdicțiile respective, reglementate ca și situații de conflict de interese, respectiv de incompatibilitate”.
Prin abrogarea acestor alineate se modifică, astfel, cadrul legislativ care reglementează incompatibilitățile și conflictele de interese în cazul personalului contractual din administrația publică.
Motivul invocat pentru eliminarea prevederilor
Raportul care a însoțit proiectul menționează argumentele pentru care Camera Deputaților a susținut eliminarea alineatelor respective din Codul administrativ.
„Abrogarea alineatelor (2) - (6) ale articolului 550 din Codul administrativ a fost motivată la Camera Deputaților, prin amendamentele admise, ca fiind necesară pentru asigurarea predictibilității cadrului legislativ și pentru prevenirea unor disfuncționalități în activitatea instituțiilor și autorităților publice”, se preciza în raport.
Proiectul nu se limitează însă la abrogarea prevederilor din Codul administrativ. Forma adoptată de Camera Deputaților conține și o prevedere referitoare la situațiile apărute într-un anumit interval de timp, după modificarea anterioară a legislației.
Ce se întâmplă cu situațiile apărute după Legea nr. 165/2026
Un amendament adoptat de Camera Deputaților stabilește modul în care sunt tratate situațiile intervenite între intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2026 și momentul în care va intra în vigoare noua lege.
„situațiile intervenite în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2026 și data intrării în vigoare a prezentei legi, care, potrivit articolului 550 din OUG nr. 57/2019 (Codul administrativ), astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 165/2026, ar fi fost de natură să genereze o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, după caz, nu constituie incompatibilități sau conflict de interese, după caz, și nu atrag răspunderea juridică aferentă acestora”.
Potrivit documentului parlamentar, această prevedere a fost justificată prin necesitatea unei perioade de tranziție între cele două reglementări.
„Motivarea acestui text a fost în sensul că aplicarea fără o perioadă de tranziție poate genera pierderi de personal, dificultăți și blocaje in desfășurarea unor activități administrative esențiale”, se indică în document.
USR anunță sesizarea CCR
După votul din plen, liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a anunțat că formațiunea pe care o reprezintă intenționează să conteste proiectul de lege la Curtea Constituțională a României.
Senatul este Cameră decizională pentru acest proiect de lege.