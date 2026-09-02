3.297 de imobile, expropriate pentru Drumul Expres Focșani-Brăila. Despăgubirile ajung la aproape 36 de milioane de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 19:14

Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată aflate pe traseul Drumului Expres Focșani-Brăila, proiect care va traversa județele Vrancea și Brăila. Pentru cele 3.297 de imobile afectate de lucrări, suprafața expropriată depășește 8,55 milioane de metri pătrați, iar despăgubirile stabilite se apropie de 36 de milioane de lei.

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