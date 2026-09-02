3.297 de imobile, expropriate pentru Drumul Expres Focșani-Brăila. Despăgubirile ajung la aproape 36 de milioane de lei

Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele proprietate privată aflate pe traseul Drumului Expres Focșani-Brăila, proiect care va traversa județele Vrancea și Brăila. Pentru cele 3.297 de imobile afectate de lucrări, suprafața expropriată depășește 8,55 milioane de metri pătrați, iar despăgubirile stabilite se apropie de 36 de milioane de lei.
Drumul Expres Focșani-Brăila este prevăzut în Planul Investițional 2021-2030 și în Master Planul General de Transport al României sub denumirea generică DEx 6 „Milcovia Expres”. Proiectul va crea o legătură de mare viteză între Autostrada Moldovei A7, Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați și direcțiile către Tulcea și Constanța.
Aproape 8,6 milioane de metri pătrați intră în procedura de expropriere
Potrivit deciziei emise de CNIR, suprafața totală expropriată pentru cele 3.297 de imobile este de 8.557.483 de metri pătrați.
Valoarea totală a despăgubirilor acordate proprietarilor este de 35.934.332,76 lei.
Prin Decizia de expropriere nr. 117 din 1 septembrie 2026, imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții „Drum Expres Focșani-Brăila” au trecut din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a Statului Român, în conformitate cu prevederile articolului 9 din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare.
DEx 6 va avea cel mai lung tronson construit printr-un singur contract
Drumul Expres Focșani-Brăila este descris ca fiind cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract.
Prin realizarea acestuia va fi asigurată conexiunea dintre Autostrada Moldovei Ploiești-Pașcani, A7, și infrastructura rutieră de mare viteză din zona Brăilei, inclusiv Podul peste Dunăre și Drumul Expres Brăila-Galați. Traseul va permite, de asemenea, legătura către Tulcea și Constanța.
Contractul depășește 4,2 miliarde de lei
Lucrările sunt realizate de Asocierea SA&PE CONSTRUCT S.R.L., în calitate de lider, TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB și ARCADA COMPANY SA.
Valoarea contractului este de 4,29 miliarde de lei, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.
Zeci de poduri și șase noduri rutiere pe traseu
Proiectul prevede 57 de structuri, reprezentând poduri și viaducte, care vor fi construite de-a lungul traseului din județele Vrancea și Brăila.
Infrastructura rutieră va include și șase noduri rutiere. Acestea sunt Nodul Focșani, la intersecția cu A7, precum și nodurile Milcovul, Măicănești, Corbu, Siliștea și nodul rutier Brăila, unde Drumul Expres Focșani-Brăila se va intersecta cu Drumul Expres Buzău-Brăila.
Pe traseu sunt prevăzute și două parcări de scurtă durată.
Proiectul include, de asemenea, un spațiu de servicii care va avea o zonă rezervată pentru o benzinărie și spații destinate comerțului și alimentației publice.
Decizia ajunge la primăriile de pe traseu
Decizia de expropriere va fi comunicată administrațiilor locale din cele două județe traversate de proiect.
În județul Vrancea, documentul va fi transmis Primăriilor Slobozia Ciorăști, Milcovul, Gologanu, Vulturu și Măicănești.
În județul Brăila, decizia va ajunge la Primăriile Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliștea, Vădeni și Cazasu.
Documentul de expropriere este disponibil pe site-ul Companiei Naționale de Investiții Rutiere.