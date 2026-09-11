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Ținte aeriene la 16 km de Vâlcove. RO-Alert în nordul județului Tulcea: două F-16 au fost ridicate de la Borcea

Mesaj RO-Alert

Mesaj RO-Alert

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 sept. 2026, 07:22

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, vineri dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării au detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 kilometri nord de Vâlcove, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 au decolat de la Borcea pentru monitorizarea situației, iar autoritățile precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

”Vineri, 11 septembrie, în jurul orei 04.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniţei cu România. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 04.36 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, au transmis, vineri dimineaţă, reprezentanții MApN.

Potrivit sursei citate, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situaţiei.

Reprezentanții de la Apărare au anunțat că alerta aeriană în nordul judeţului Tulcea a încetat la ora 06.30, subliniind că nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

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