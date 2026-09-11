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Ținte aeriene la 16 km de Vâlcove. RO-Alert în nordul județului Tulcea: două F-16 au fost ridicate de la Borcea
Mesaj RO-Alert
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea, vineri dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării au detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 kilometri nord de Vâlcove, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 au decolat de la Borcea pentru monitorizarea situației, iar autoritățile precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
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