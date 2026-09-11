Vladimir Putin a ajuns în India pentru summitul BRICS. Întâlniri cu Modi și Pezeshkian - agenda discuțiilor

Publicat 11 sept. 2026, 07:41 Actualizat 11 sept. 2026, 07:57

Președintele rus Vladimir Putin a ajuns vineri în India pentru a participa la summitul BRICS, organizat în acest weekend la New Delhi, pe fondul unor tensiuni geopolitice majore, de la conflictul din Orientul Mijlociu până la războiul din Ucraina, relatează AFP.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre putinindiasummit indiabrics