Vladimir Putin a ajuns în India pentru summitul BRICS. Întâlniri cu Modi și Pezeshkian - agenda discuțiilor

Președintele rus Vladimir Putin a ajuns vineri în India pentru a participa la summitul BRICS, organizat în acest weekend la New Delhi, pe fondul unor tensiuni geopolitice majore, de la conflictul din Orientul Mijlociu până la războiul din Ucraina, relatează AFP.
Putin a aterizat la baza aeriană Palam din New Delhi, potrivit agenției ruse de presă RIA Novosti. Liderul de la Kremlin urmează să aibă vineri discuții cu premierul indian Narendra Modi, iar o întrevedere cu președintele iranian Masoud Pezeshkian este, de asemenea, programată.
La summit va participa și președintele chinez Xi Jinping, a confirmat Beijingul. Vizita sa în India este prima din 2019 și marchează o nouă etapă în apropierea dintre cele două țări, la șase ani de la confruntarea militară soldată cu victime de-a lungul frontierei disputate din Himalaya.
Xi Jinping urmează să se întâlnească față în față cu Narendra Modi în marja summitului de două zile, potrivit unor surse diplomatice indiene.
Războiul din Iran, test pentru coeziunea BRICS
Summitul BRICS are loc într-un moment în care războiul din Orientul Mijlociu și efectele sale asupra prețurilor petrolului și gazelor se află printre principalele teme de interes.
Conflictul a izbucnit la sfârșitul lunii februarie, după atacurile americane și israeliene asupra Iranului. În cadrul unei reuniuni recente a Organizației de Cooperare de la Shanghai, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că Teheranul rămâne deschis unei soluții negociate și că își va respecta angajamentele dacă Washingtonul revine la masa negocierilor.
Pezeshkian a invitat Statele Unite să reia negocierile în prezența lui Xi Jinping și Vladimir Putin.
Rusia și China continuă să facă schimburi comerciale cu Iranul, în pofida amenințărilor repetate cu sancțiuni din partea președintelui american Donald Trump. Situația este însă dificil de conciliat cu poziția Emiratelor Arabe Unite, membru BRICS, care și-au suspendat în august schimburile comerciale și financiare cu Iranul după ce au fost ținta unor rachete iraniene.
„Războiul împotriva Iranului constituie un test pentru coeziunea grupului”, consideră Shilan Shah, de la think tank-ul Capital Economics.
Expertul a remarcat că miniștrii de externe ai BRICS nu au reușit să adopte un comunicat comun în luna mai, ceea ce arată dificultatea de a concilia pozițiile diferite ale membrilor în privința Orientului Mijlociu.
La rândul său, Harsh V. Pant, de la Observer Research Foundation, a declarat pentru AFP că acest conflict va reprezenta „principala linie de fractură” a summitului.
India încearcă să mențină echilibrul între Rusia, Iran și SUA
India, țara gazdă a summitului, are relații apropiate cu Iranul, dar încearcă în același timp să păstreze un echilibru în relația cu Statele Unite.
Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Narendra Modi va reprezenta și un test pentru relațiile dintre India și Rusia, la mai puțin de un an de la ultima vizită a liderului rus în India.
Aliat tradițional al Moscovei, India a continuat să importe petrol rusesc în pofida sancțiunilor americane. Washingtonul susține că aceste achiziții contribuie la finanțarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Narendra Modi a evitat până acum să condamne public invazia rusă. La ultimul summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai, premierul indian i-a cerut însă lui Vladimir Putin, pe care l-a numit „prieten”, să găsească o cale de ieșire din conflict. Mesajul a fost salutat imediat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
China, în centrul discuțiilor economice
Summitul BRICS ar putea aduce în discuție și dominația economică tot mai mare a Chinei în interiorul grupului. Exporturile chineze au crescut puternic pe piețele partenerilor BRICS, inclusiv în India.
„Beijingul ar trebui să profite de acest summit pentru a promova schimburile comerciale între membrii săi”, a afirmat Shilan Shah, avertizând însă că unele state ar putea percepe această strategie drept o încercare a Chinei de a-și promova propriile interese.
Deficitul comercial al Indiei în relația cu China a atins un nivel record de 112 miliarde de dolari în anul fiscal 2025-2026.
BRICS a fost creat în 2009 de Brazilia, Rusia, India și China, iar Africa de Sud s-a alăturat ulterior. Grupul s-a extins în ultimii ani, printre noii membri numărându-se Iranul și Emiratele Arabe Unite. Blocul reunește economii emergente care încearcă să își consolideze cooperarea în afara instituțiilor internaționale dominate de Statele Unite și de puterile occidentale, precum G7.
Summitul de la New Delhi se desfășoară sub măsuri stricte de securitate, principalele artere ale capitalei indiene fiind decorate cu imagini ale premierului Narendra Modi, iar circulația fiind puternic afectată de dispozitivul de securitate.