Germania, din nou în alertă. Obiect suspect găsit lângă o stație electrică după o serie de presupuse acte de sabotaj

Un obiect suspect a fost descoperit joi seară lângă o stație de transformare din Dormagen, în vestul Germaniei. Incidentul vine la doar două zile după două presupuse atacuri asupra infrastructurii energetice din alte regiuni ale țării.
Un obiect suspect a fost descoperit joi seară în apropierea unei stații electrice din vestul Germaniei, la doar două zile după presupuse acte de sabotaj care au vizat alte obiective de infrastructură energetică din țară, potrivit AFP, citată de Agerpres.
La începutul serii, un trecător a observat obiectul aflat la sol, lângă o stație de transformare din Dormagen. Un purtător de cuvânt al poliției din Neuss a precizat că acesta nu a provocat pagube și a fost „securizat”, însă autoritățile încearcă să stabilească dacă avea capacitatea de a produce victime sau distrugeri.
Ce s-a întâmplat la stația electrică din Dormagen?
Obiectul suspect a fost găsit în apropierea unei stații de transformare din Dormagen, în vestul Germaniei. Poliția a intervenit și a securizat zona.
Incidentul nu a provocat pagube, iar potențialul obiectului de a face rău urmează să fie stabilit în cadrul verificărilor. Descoperirea vine într-un context tensionat, după o serie de incidente recente care au vizat infrastructura critică a Germaniei.
Ce presupuse atacuri au avut loc cu două zile înainte?
Poliția a deschis o anchetă antiteroristă după un incident produs marți dimineață la Jänschwalde, în estul Germaniei, aproape de granița cu Polonia. Dispozitive explozive artizanale ar fi fost lansate către un obiectiv care distribuie energie electrică provenită de la o centrală pe cărbune. Un al doilea incident s-a produs la Bergheim, în vestul țării, unde persoane necunoscute ar fi provocat în mod deliberat un scurtcircuit într-o stație electrică operată de Amprion, prin atacarea cablurilor aeriene, notează AFP, conform Agerpres.
Stațiile din Dormagen și Bergheim, aflate în apropiere de Köln, sunt situate la doar aproximativ 15 kilometri una de cealaltă.
Există o legătură între incidente?
Ministrul de Interne al landului Renania de Nord-Westfalia, Herbert Reul, a declarat că autoritățile verifică dacă există o legătură între incidentele de la Bergheim și Jänschwalde.
Directorul poliției judiciare din Köln a vorbit despre existența unor „indicii similare care trebuie analizate cu atenţie”.
„În ambele locaţii, se pare că au fost lansate dispozitive pirotehnice”, a afirmat acesta. Niciunul dintre cele două presupuse atacuri nu a fost revendicat și niciunul nu a provocat o pană majoră de curent, deși funcționarea centralelor electrice din apropiere a fost perturbată.
De ce sunt autoritățile germane în alertă?
Germania s-a confruntat în ultimele luni cu mai multe atacuri asupra infrastructurii energetice. Unele dintre incidentele care au provocat incendii în regiunea Berlinului au fost revendicate de militanți de extremă stânga.
În același timp, autoritățile germane au acuzat Moscova că s-ar afla în spatele unor planuri de sabotaj, în contextul sprijinului acordat de Berlin Ucrainei în războiul cu Rusia. Kremlinul respinge categoric acuzațiile privind implicarea Rusiei în asemenea operațiuni.