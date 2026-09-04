Germania, din nou în alertă. Obiect suspect găsit lângă o stație electrică după o serie de presupuse acte de sabotaj

Publicat 4 sept. 2026, 08:15 Actualizat 4 sept. 2026, 08:18

Un obiect suspect a fost descoperit joi seară lângă o stație de transformare din Dormagen, în vestul Germaniei. Incidentul vine la doar două zile după două presupuse atacuri asupra infrastructurii energetice din alte regiuni ale țării.

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