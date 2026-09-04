Putin recunoaște criza benzinei din Rusia: „Am făcut o greșeală”. Rușii, avertizați să se pregătească pentru penurie

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 sept. 2026, 08:03

Vladimir Putin a recunoscut că Rusia nu a fost pregătită pentru valul de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor. Producția de carburanți a scăzut puternic, mai multe regiuni au introdus restricții, iar Moscova a început să importe benzină.

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