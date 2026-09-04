Putin recunoaște criza benzinei din Rusia: „Am făcut o greșeală”. Rușii, avertizați să se pregătească pentru penurie

Vladimir Putin a recunoscut că Rusia nu a fost pregătită pentru valul de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor. Producția de carburanți a scăzut puternic, mai multe regiuni au introdus restricții, iar Moscova a început să importe benzină.
Cetățenii ruși ar trebui să fie pregătiți pentru o penurie de benzină pe termen lung, în urma atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, potrivit The Moscow Times. Vladimir Putin a recunoscut, joi, la Forumul Economic Estic, că autoritățile de la Moscova nu au fost pregătite pentru seria de lovituri asupra infrastructurii energetice.
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Potrivit publicației, atacurile au dus la o scădere puternică a producției de produse petroliere și au declanșat cea mai gravă criză a combustibililor din istoria modernă a Rusiei.
Ce a recunoscut Vladimir Putin despre atacurile asupra rafinăriilor?
Președintele rus a admis că Moscova a considerat rafinăriile obiective civile și nu s-a așteptat ca acestea să fie atacate chiar și în timpul conflictului.
„Noi am gândit că acestea (rafinăriile, n.r.) sunt instalații pur civile și nu pot fi ținta niciunui atac, nici măcar într-un conflict armat. Dar, în această privință, ne-am înșelat. Adversarul nostru, din păcate, gândește diferit”, a spus Putin.
Întrebat dacă rușii ar trebui să se obișnuiască cu penuria de benzină, liderul de la Kremlin a răspuns: „Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Numai pregătirea noastră va arăta clar oricui vrea să ne facă rău că este mai bine să nu o facă”.
Cât de afectate sunt rafinăriile din Rusia?
Putin susține că societățile petroliere ruse au început să ia măsuri pentru protejarea instalațiilor și pentru repararea uzinelor avariate.
„Cred că vom repara restul de 10% în viitorul foarte apropiat”, a declarat președintele rus.
„În timp ce apărarea antiaeriană acționează, există un singur lucru de făcut: consolidarea sistemului de apărare antiaeriană”, a adăugat el.
Potrivit The Moscow Times, de la începutul anului, dronele ucrainene au lovit rafinăriile rusești de cel puțin 70 de ori, iar volumul de petrol rafinat în Rusia a coborât la cel mai redus nivel din ultimele două decenii.
Cât de gravă este penuria de benzină din Rusia?
La sfârșitul lunii august, producția de benzină din Rusia acoperea numai aproximativ 70% din consumul intern, iar deficitul ajunsese la aproximativ 30.000 de tone pe zi, mai scrie sursa citată.
Aceeași publicație scrie că cel puțin 17 regiuni ruse au introdus restricții la vânzarea carburanților. În unele zone, șoferii nu pot alimenta cu mai mult de 30-40 de litri, iar în altele a fost introdus un sistem par-impar, în funcție de numărul de înmatriculare al vehiculului.
Restricțiile arată amploarea problemelor de aprovizionare, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurii petroliere au continuat.
Câte rafinării și-au oprit producția?
Potrivit presei ruse, cel puțin șapte rafinării din Rusia și-au oprit complet sau parțial producția în cursul lunii august, ca urmare a atacurilor cu drone.
Pe 2 septembrie, rafinăria Kinef din regiunea Leningrad, a doua ca mărime din Rusia, a încetat complet rafinarea, mai notează publicația.
Seria de lovituri asupra infrastructurii energetice a redus capacitatea Moscovei de a acoperi integral necesarul de combustibil al pieței interne.
De unde importă Rusia benzină pentru a acoperi deficitul?
Pentru a compensa deficitul, autoritățile ruse au început să importe benzină pe cale maritimă din India, Maroc și Turcia. În același timp, Rusia și-a majorat achizițiile de combustibil din Belarus la un nivel record. Moscova încearcă astfel să acopere lipsa de carburanți în timp ce rafinăriile avariate sunt reparate, iar apărarea antiaeriană din jurul infrastructurii energetice este consolidată.