Accident pe DEX 12 Pitești-Craiova. Două persoane au ajuns la spital după un impact violent între două mașini

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 10:52

Două persoane au fost rănite luni dimineață, în urma unui accident produs pe DEX 12 Pitești-Craiova, în județul Argeș. Circulația pe sensul de mers spre Slatina a fost blocată, iar șoferii au fost direcționați pe DN 65 până la eliberarea carosabilului.

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