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Trafic închis pe Centura Bacău până la sfârșitul lunii august. Rute ocolitoare pentru șoferii care merg spre Suceava, Vaslui și Piatra Neamț
Centură Bacău / Foto: Facebook
Șoferii care tranzitează zona Bacăului trebuie să se pregătească pentru restricții importante de trafic. Circulația pe Centura Bacău va fi închisă în perioada 15 iulie – 31 august, pentru lucrări de racordare la noul tronson al Autostrăzii A7, iar autoritățile au stabilit mai multe rute alternative.
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