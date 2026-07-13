Trafic închis pe Centura Bacău până la sfârșitul lunii august. Rute ocolitoare pentru șoferii care merg spre Suceava, Vaslui și Piatra Neamț

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 11:28

Șoferii care tranzitează zona Bacăului trebuie să se pregătească pentru restricții importante de trafic. Circulația pe Centura Bacău va fi închisă în perioada 15 iulie – 31 august, pentru lucrări de racordare la noul tronson al Autostrăzii A7, iar autoritățile au stabilit mai multe rute alternative.

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