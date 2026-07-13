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Trafic închis pe Centura Bacău până la sfârșitul lunii august. Rute ocolitoare pentru șoferii care merg spre Suceava, Vaslui și Piatra Neamț

Centură Bacău / Foto: Facebook

Centură Bacău / Foto: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 11:28

Șoferii care tranzitează zona Bacăului trebuie să se pregătească pentru restricții importante de trafic. Circulația pe Centura Bacău va fi închisă în perioada 15 iulie – 31 august, pentru lucrări de racordare la noul tronson al Autostrăzii A7, iar autoritățile au stabilit mai multe rute alternative.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că traficul rutier va fi închis pe varianta de ocolire a municipiului Bacău, pe sectorul cuprins între nodurile rutiere Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă, între kilometrii 0 și 20+300.

Restricția va fi în vigoare în perioada 15 iulie – 31 august și este necesară pentru executarea lucrărilor de racordare cu noul tronson al Autostrăzii A7.

Pe unde vor circula șoferii

Pe durata lucrărilor, traficul va fi deviat pe mai multe trasee, în funcție de destinație.

Pentru relația București – Suceava, șoferii vor fi direcționați pe:

  • DN 2 – DJ 252D – DJ 252B – DJ 252 – DN 2F – municipiul Bacău – DN 2;

  • sau DN 2 – DN 2T – DN 11 – municipiul Bacău – DN 2G – DJ 119B – DN 15 – DN 2U – DN 2.

Pentru relația București – Vaslui, ruta alternativă este:

  • DN 2 – DJ 252D – DJ 252B – DJ 252 – DN 2F.

Pentru relația București – Piatra Neamț, traficul va fi deviat pe:

  • DN 2 – DN 2T – DN 11 – municipiul Bacău – DN 2G – DJ 119B – DN 15.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară din zonă, să își planifice din timp deplasările și să ia în calcul timpi de călătorie mai mari pe durata restricțiilor.

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