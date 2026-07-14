PSD ridică miza în scandalul PNRR: „Nu vom vota în orb legea salarizării”. Fifor îl acuză pe Bolojan de un „eșec istoric”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 10:00

Senatorul PSD Mihai Fifor îl acuză pe Ilie Bolojan că este responsabil pentru blocajele legate de PNRR, reforma pensiilor magistraților și legea salarizării. Într-o postare publicată pe Facebook, social-democratul susține că premierul încearcă acum să transfere asupra Parlamentului responsabilitatea pentru întârzierile și eșecurile Guvernului.

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