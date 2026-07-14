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Politica· 1 min citire

Sorin Grindeanu amenință cu retragerea sprijinului PSD pentru PNRR dacă Ilie Bolojan nu demisionează

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 09:12
SursăRealitatea PLUS

Sorin Grindeanu condiționează votarea PNRR în Parlament de plecarea definitivă a lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Grindeanu anunță că PSD nu va vota nicio lege care nu este discutată și pusă în transparență, potrivit Realitatea PLUS.

Grindeanu mai spune că România se împrumută cu 900 de euro pe secundă, 165 de locuri de muncă se pierd în fiecare zi, 70 de firme dau faliment zilnic și a precizat că avem cea mai mare inflație și energia e mai scumpă cu 60 la sută.

Social-democratul a mai declarat că actualul guvern va îndatora România cu 25 de miliarde de lei, mult mai mult decât în anul 2024. Liderul PSD acuză foștii parteneri fac legi a-i scăpa pe unii lideri de condamnări și că măsurile luate până acum nu au făcut nimic altceva decât să adâncească și mai mult sărăcia.

„Strategia domnului prim-ministru Bolojan, demis, de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD este una complet greșită. În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta”, a declarat Sorin Grindeanu la Parlament.

 

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