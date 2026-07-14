Sorin Grindeanu amenință cu retragerea sprijinului PSD pentru PNRR dacă Ilie Bolojan nu demisionează

Publicat 14 iul. 2026, 09:12 Sursă Realitatea PLUS

Sorin Grindeanu condiționează votarea PNRR în Parlament de plecarea definitivă a lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Grindeanu anunță că PSD nu va vota nicio lege care nu este discutată și pusă în transparență, potrivit Realitatea PLUS.

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