Dan Dungaciu spune de ce AUR nu intră la guvernare și susține că alegerile anticipate devin „cea mai puțin proastă soluție”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 19:25

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat la Realitatea PLUS că formațiunea din care face parte nu poate intra într-o formulă de guvernare în care nu crede și susține că alegerile anticipate încep să reprezinte o variantă tot mai rezonabilă pentru ieșirea din actualul blocaj politic.

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