Dan Dungaciu spune de ce AUR nu intră la guvernare și susține că alegerile anticipate devin „cea mai puțin proastă soluție”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat la Realitatea PLUS că formațiunea din care face parte nu poate intra într-o formulă de guvernare în care nu crede și susține că alegerile anticipate încep să reprezinte o variantă tot mai rezonabilă pentru ieșirea din actualul blocaj politic.
Întrebat dacă nu cumva actuala criză reprezintă și o oportunitate pentru AUR de a negocia desemnarea unui premier și învestirea unui guvern care să rezolve problemele României, Dungaciu a invocat sondajele de opinie și a spus că partidul trebuie să țină cont de așteptările propriului electorat.
Dan Dungaciu spune că AUR este în acord cu dorința unei părți importante a electoratului
„Dacă ne uităm pe sondaje, majoritatea românilor vor alegeri anticipate. Dacă ne uităm din această perspectivă la interesele poporului român, noi suntem cel puțin în rezonanță, în consonanță cu ceea ce-și doresc. AUR are 20% în Parlament și în spate o zestre de așteptare, care ajunge undeva pe la 40%. Noi nu ne putem juca cu lucrurile acestea.
În actuala formulă, în actuala conjunctură, dacă crede cineva că în tumultul ăsta de tensiuni care s-au acumulat va reuși să pună un guvern care rezolvă mare probleme ale românilor, cred că asta este cel puțin o naivitate. Noi nu credem în asta. Și să fim parte a unei partituri pe care noi n-am scris-o și în care nu credem, ar fi nu numai un risc politic pentru partid, dar, repet, o bătaie de joc față de așteptările a cel puțin 40% dintre români. Noi nu ne putem juca cu lucrurile acestea. Dacă și noi jucăm așa cum joacă cei care au compus coaliția de guvernare, în ce se va crea românii aceștia.”
Potrivit liderului AUR, formațiunea nu poate participa la o formulă de guvernare pe care nu o consideră viabilă și nici nu își poate asuma un rol într-un proiect politic în care nu crede.
Ce ar face AUR dacă Nicușor Dan ar propune un premier din partea partidului
Întrebat cum ar reacționa dacă președintele Nicușor Dan și-ar schimba poziția față de AUR și ar propune un premier din partea formațiunii, Dan Dungaciu a spus că, teoretic, partidul ar putea începe o discuție, însă consideră că un astfel de scenariu este exclus.
„Pe jocul ăsta, cum am spus, putem începe o discuție, dar eu nu cred că se întâmplă, pentru că Nicușor Dan nu este în postura de a refuza o asemenea chestiune doar pentru că stă în linia roșie numită cordon sanitar trasat de la Bruxelles. Strategia politică a lui Nicușor Dan pentru al doilea mandat este de a menține un pol taxat, etichetat de către președinție și forțele din jurul ei ca fiind anti-european, ca să meargă în turul al doilea, pentru că asta e singura preocupare, să meargă în turul al doilea pe un scenariu de tip Vadim Tudor - Iliescu.
Miza pentru debarcarea premierului Bolojan a fost inclusiv pentru a-și regla bătălia de putere din interiorul câmpului așa-zis pro-european. Ca să rămână în turul doi cu o zonă din asta nefrecventabilă care să fie înghesuită și să nu poată să crească, pe care au desenat-o deja de pe acum. Deci e o miză personală, e o miză politică a președintelui Nicușor Dan. Nu mai este doar o chestiune geopolitică de la Bruxelles. Deci dacă ar sparge cordonul sanitar, ar deranja pe de-o parte Bruxelles-ul și pe de o parte și-ar anihila practic tot planul acesta de a câștiga turul doi. Deci așa ceva nu se va întâmpla în niciun fel, este complet exclus.”
„Suntem într-un teatru al absurdului”
Prim-vicepreședintele AUR a afirmat că tocmai din acest motiv partidul său nu este invitat la discuțiile privind formarea unei majorități și a susținut că menținerea actualei situații politice nu face decât să prelungească tensiunile.
„De aceea a persistat în ideea aceasta cel puțin contradictorie că avem cea mai mare criză politică în România, dar nu discutăm cu un partid care e 20% în Parlament. De ce? Exact din acest motiv. De asta nu ne-a chemat nici în discuțiile de astăzi, de asta vrea să mențină în spațiul politic din România acest tip de tensiune în perspectiva, repet, a turului doi la prezidențiale.
Deci așa ceva nu se va întâmpla. Și din punctul acesta de vedere, ce se spune sau ce spun politicienii astăzi, este că nu vom avea un guvern până ajungem în septembrie. Iertați-mă, când începe sesiunea parlamentară, nu e mai logic, mai rațional, să începem odată să facem anticipatele ca să reglăm povestea asta, dacă există o negociere pe anticipate până în octombrie să începem să o luăm de la capăt, decât să ne trezim în septembrie cu aceeași problemă pe care n-aveam nicio șansă sau nicio garanție că o rezolvăm.
Deci ideea de anticipate devine cel puțin cea mai bună sau cea mai puțin proastă soluție și devine tot mai rezonabilă pentru tot mai multă lume. Pentru că realmente dacă e să împingem lucrurile până în septembrie suntem într-un teatru al absurdului.”