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Politica· 2 min citire

Bolojan nu mai exclude alegerile anticipate: „Dacă nu se găsește înțelepciunea, analiza devine inevitabilă”

Ilie Bolojan, premierul demis

Ilie Bolojan, premierul demis

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 21:42

Premierul demis Ilie Bolojan admite public că scenariul alegerilor anticipate nu mai poate fi ignorat. Acesta a evitat să ofere un termen clar, dar a transmis că, în lipsa unei soluții politice și a unui acord pentru proiectele din PNRR, anticipatele ar putea deveni o opțiune reală pentru România.

Invitat la un post TV, Bolojan a repetat ideea că actualul blocaj politic nu a fost generat de PNL, ci de moțiunea PSD și că, în lipsa unei înțelegeri, se va ajunge inevitabil la discuția despre alegeri anticipate.

În toate țările din Europa (…) la un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea pentru a ieși din situația care nu a fost creată de noi, ci ca urmare a moțiunii PSD, în mod evident nu se va putea elimina o analiză cu privire la organizarea alegerilor anticipate. Dacă nu se ajunge la o soluție, alegerile anticipate pot fi luate în calcul, a afirmat Bolojan.

Întrebat dacă anticipatele ar putea avea loc până la finalul anului, șeful PNL a evitat să avanseze un termen.

Nu consider că pot să dau un termen în mod cert. Dacă nu funcționează nicio înțelegere, pot fi luate în calcul în toamna acestui an, în primăvara anului viitor, depinde de cum evoluează lucrurile. Și un vot pentru proiectele din PNRR e tot o formă de a te prezenta în fața cetățenilor cu modul în care îi respecți sau nu. La urma urmei, sper să nu ajungem să îi pedepsim pe toți românii pierzând sume doar pentru că nu ne ies calculele, a precizat Bolojan.

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