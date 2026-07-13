Bolojan nu mai exclude alegerile anticipate: „Dacă nu se găsește înțelepciunea, analiza devine inevitabilă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 21:42

Premierul demis Ilie Bolojan admite public că scenariul alegerilor anticipate nu mai poate fi ignorat. Acesta a evitat să ofere un termen clar, dar a transmis că, în lipsa unei soluții politice și a unui acord pentru proiectele din PNRR, anticipatele ar putea deveni o opțiune reală pentru România.

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