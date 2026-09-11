Belgorod, sub atacuri cu drone. Doi morți și șapte răniți

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 sept. 2026, 09:16

Două persoane au murit, iar alte șapte au fost rănite în urma unor atacuri cu drone ucrainene raportate în regiunea rusă Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, au anunțat autoritățile regionale, citate de Reuters.

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