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Belgorod, sub atacuri cu drone. Doi morți și șapte răniți

Atac Belgorod/ Profimedia

Atac Belgorod/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 sept. 2026, 09:16

Două persoane au murit, iar alte șapte au fost rănite în urma unor atacuri cu drone ucrainene raportate în regiunea rusă Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, au anunțat autoritățile regionale, citate de Reuters.

Unul dintre incidente a avut loc în orașul Novîi Oskol, situat la est de Belgorod. Potrivit autorităților locale, un bărbat a murit după ce o dronă a detonat la o instalație al cărei nume nu a fost precizat.

Alte cinci persoane au fost rănite în incidente produse în mai multe localități din regiune. Autoritățile ruse nu au oferit inițial informații suplimentare despre obiectivul vizat sau despre circumstanțele exacte ale exploziilor.

Un bărbat a murit după ce o dronă a lovit o mașină

Un alt atac a fost raportat în orașul Șebekino, în apropierea frontierei cu Ucraina. Un bărbat a murit după ce o dronă a lovit autoturismul în care se afla. O femeie care călătorea în aceeași mașină a fost rănită în urma atacului. Astfel, autoritățile regionale au anunțat un bilanț inițial de două persoane decedate și șapte rănite în urma incidentelor cu drone din regiunea Belgorod.

Informațiile privind victimele provin de la autoritățile ruse și nu au fost verificate independent, precizează Reuters.

Regiunea Belgorod, vizată frecvent de atacuri cu drone

Regiunea Belgorod, situată în apropierea frontierei cu Ucraina, se numără printre teritoriile ruse vizate frecvent de atacuri cu drone de la începutul războiului.

În trecut, atacurile au vizat infrastructură, obiective militare, dar și zone civile și vehicule. Rusia acuză în mod repetat Ucraina pentru astfel de operațiuni, în timp ce autoritățile de la Kiev revendică sau comentează doar unele dintre atacurile desfășurate pe teritoriul rus.

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