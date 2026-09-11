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Extern· 2 min citire
Belgorod, sub atacuri cu drone. Doi morți și șapte răniți
Atac Belgorod/ Profimedia
Două persoane au murit, iar alte șapte au fost rănite în urma unor atacuri cu drone ucrainene raportate în regiunea rusă Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, au anunțat autoritățile regionale, citate de Reuters.
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