Israelul a dinamitat tunelurile Hezbollah. Explozia a fost detectată ca un cutremur de 4,1 - VIDEO

Publicat 11 sept. 2026, 11:13 Actualizat 11 sept. 2026, 11:26

Israelul a dinamitat fortificațiile subterane ale Hezbollah din sudul Libanului, iar explozia a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de agenția americană de seismologie USGS ca un seism cu magnitudinea 4,1. Unda de șoc a fost resimțită de locuitori din sudul Libanului și până în zona orașului Saida.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre israelexplozie libanhezbollahcutremur