Israelul a dinamitat tunelurile Hezbollah. Explozia a fost detectată ca un cutremur de 4,1 - VIDEO

Israelul a dinamitat fortificațiile subterane ale Hezbollah din sudul Libanului, iar explozia a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de agenția americană de seismologie USGS ca un seism cu magnitudinea 4,1. Unda de șoc a fost resimțită de locuitori din sudul Libanului și până în zona orașului Saida.
Armata israeliană (IDF) a distrus joi infrastructura subterană a Hezbollah de pe creasta Ali Taher, în sudul Libanului, la câteva zile după ce a anunțat preluarea controlului asupra zonei. Mai multe explozii au fost auzite de jurnaliștii AFP aflați în regiune, iar imaginile publicate de ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, au arătat o explozie de proporții, cu o minge de foc ridicându-se în timpul nopții.
„Am promis și ne-am ținut de cuvânt. Teroriștii au fost eliminați, iar tunelurile Ali Taher au fost distruse. Felicitări IDF!”, a scris oficialul de la Ierusalim, într-un mesaj pe rețeaua X.
Potrivit USGS, detonarea a fost înregistrată la ora 18:08 GMT în regiunea Nabatiyé drept un seism cu magnitudinea 4,1. Zguduitura a fost resimțită de numeroși locuitori din sudul Libanului.
„Stăteam jos și totul a început să tremure. S-a simțit un miros de praf de pușcă ars, ne-am speriat”, a povestit pentru AFP o locuitoare din Marjeyoun, localitate aflată la aproximativ cinci kilometri de creasta Ali Taher.
Ce spun autoritățile israeliene
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării, Israel Katz, au afirmat că distrugerea infrastructurii subterane marchează finalizarea instituirii unei „zone de securitate” în sudul Libanului. Potrivit autorităților israeliene, infrastructura Hezbollah ar fi fost construită în aproximativ două decenii, cu finanțare și planificare iraniană.
Armata israeliană susține că în subteran se afla un complex de comandă al unității Badr a Hezbollah, precum și depozite de arme și spații de locuit. Un oficial militar israelian a declarat că membrii grupării săpaseră opt tuneluri sub creastă pentru a se deplasa și a rămâne ascunși. Forțele israeliene afirmă, de asemenea, că au confiscat zeci de drone explozive și sute de mine.
Unda de șoc s-a resimțit la zeci de kilometri
Operațiunea de detonare a fost raportată și de Agenția Națională de Informații din Liban, iar jurnaliștii AFP au relatat că vibrațiile au fost resimțite în regiune înaintea exploziilor. Undele de șoc au ajuns până în orașul Saida, aflat la aproximativ 40 de kilometri de Beirut.
Israelul susține că tunelurile din zona Ali Taher puteau fi folosite de Hezbollah pentru lansarea de drone și rachete împotriva pozițiilor israeliene din sudul Libanului și a localităților din nordul Israelului.
Forțele israeliene ocupă în prezent o parte din sudul Libanului, iar Benjamin Netanyahu a anunțat că urmărește instituirea unei „zone de securitate” menite să prevină atacurile asupra nordului Israelului.