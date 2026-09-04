Părintele Matei Vulcănescu: ”Spală în sărbători, că nu se întâmplă absolut nimic”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 4 sept. 2026, 16:38

Spălatul hainelor, al vaselor sau curățenia în casă duminica nu sunt, în sine, interzise, explică părintele Matei Vulcănescu. Problema apare când treburile casnice iau locul participării la Sfânta Liturghie.

Distribuie articolul