Părintele Matei Vulcănescu: ”Spală în sărbători, că nu se întâmplă absolut nimic”

Spălatul hainelor, al vaselor sau curățenia în casă duminica nu sunt, în sine, interzise, explică părintele Matei Vulcănescu. Problema apare când treburile casnice iau locul participării la Sfânta Liturghie.
Ce spune părintele Matei Vulcănescu despre spălatul duminica
Întrebarea dacă este păcat să speli haine, să speli vase sau să faci curățenie în casă duminica apare frecvent în rândul credincioșilor. Părintele Matei Vulcănescu a abordat acest subiect într-un clip video publicat pe rețelele de socializare, explicând cum ar trebui privite activitățile casnice în această zi.
Potrivit explicațiilor sale, astfel de treburi nu sunt interzise în sine. Un credincios poate să spele haine, să spele vase sau să facă ordine în locuință, fără ca simpla desfășurare a acestor activități să reprezinte un păcat.
Preotul pune însă accentul pe semnificația duminicii pentru creștini și pe prioritatea participării la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
Când consideră preotul că apare problema
Părintele Matei Vulcănescu explică faptul că problema nu este activitatea casnică în sine, ci situația în care aceasta ajunge să înlocuiască participarea la slujbă.
„Bineînțeles că poți să speli haine duminica. Dar poți să speli și farfuriile, poți să dai și cu mătura, să fie curat, nu? Doar nu o să lași mizerie în casă. Mântuitorul spune: «Dacă cumva îți cade în fântână iedul sau oaia, nu te duci să o ridici sâmbăta? Ipocriților!»
Ideea este foarte simplă: dacă tu nu te duci să te aduni împreună cu frații tăi la frângerea pâinii, adică la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, și să mănânci trupul și sângele lui Hristos, te ocupi de alte lucruri. Orice ai face altceva decât lucrul acesta este, bineînțeles, o ratare a scopului tău de unire cu Hristos, adică păcat.”
Duminica este dedicată participării la Liturghie
În explicația sa, preotul subliniază că duminica este ziua Învierii Domnului Iisus Hristos și consideră că timpul acestei zile trebuie orientat în primul rând către apropierea de Dumnezeu și participarea la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
„De aceea, bineînțeles că ziua de duminică, ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, este pentru a-L slăvi pe Hristos și pentru a primi Cina Domnului, adică Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, frângerea pâinii și mâncarea pâinii cerești, pâinea care s-a pogorât din cer, trupul și sângele lui Hristos.
Iar după aceea, dă cu mătura, spală, spală în sărbători, că nu se întâmplă absolut nimic. Toate acestea sunt chestiuni care țin de boala religiozității sau de superstiții”, a explicat părintele Matei Vulcănescu prin intermediul unui clip video publicat pe TikTok.