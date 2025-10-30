Decizia a fost luată în ședința din 29 octombrie și vizează operarea de jocuri de noroc (pariuri pe evenimente) fără licența legală pe teritoriul național. „Decizia vine în contextul unei creșteri explozive a activității pe această platformă în perioada alegerilor”, a transmis ONJN într-un comunicat de presă, indicând că intensitatea pariurilor în timpul scrutinului electoral a fost un factor determinant.

Odată cu interzicerea platformei Polymarket, ONJN a dezvăluit volumele impresionante de tranzacții înregistrate în timpul campaniilor electorale din România, subliniind amploarea activității de pariere. La alegeri prezidențiale, volumul total al tranzacțiilor a depășit suma de 600 de milioane de dolari. La alegeri locale în București s-a raportat un volum de tranzacții de peste 15 milioane de dolari.

Explicația ONJN privind „volumul tranzacționat”

ONJN a clarificat faptul că acest volum astronomic nu reprezintă o singură sumă pariată, ci valoarea cumulată a tuturor tranzacțiilor dintre utilizatori. Pe Polymarket, pariorii cumpără și vând constant poziții financiare (acțiuni), în funcție de evoluția și rezultatul anticipat al evenimentului (în acest caz, rezultatele electorale).

Deși platforma Polymarket se autodescrie ca o „piață de predicții” sau „platformă de trading pe evenimente”, ONJN a tranșat clasificarea sa din punct de vedere legal.

Potrivit instituției, Polymarket se încadrează în definiția juridică a „pariurilor în contraparte” deoarece îndeplinește toate criteriile esențiale ale jocurilor de noroc:

Elementul Legal Descriere pe Polymarket Miză (Risc de Bază) Utilizatorii riscă o sumă de bani (miza) în speranța obținerii unui câștig. Eveniment Viitor Aleatoriu Rezultatul tranzacției depinde de un eveniment viitor incert (ex.: rezultatul electoral). Contrapartidă Miza este pusă în opoziție cu miza altor utilizatori (nu doar cu platforma). Intermediere & Comision Platforma doar intermediază tranzacțiile și percepe un comision, fără a garanta cotele.

ONJN subliniază că această structură, în care utilizatorii pariază direct unul împotriva celuilalt, necesită o licență de jocuri de noroc pentru a opera legal pe teritoriul României.